В Березанке планируют завершить строительство укрытия в детском саду к октябрю: депутаты дополнительно выделили на работы ₴8 млн

Внеочередная 71-я сессия Березанского поселкового совета. Фото поселкового совета

В Березанской громаде планируют завершить строительство укрытия в детском саду «Солнышко» к октябрю 2026 года. Для этого на сессии поселкового совета депутаты выделили средства и утвердили скорректированную проектно-сметную документацию, необходимую для завершения работ и ввода укрытия в эксплуатацию.

Вопрос обсудили во время заседания депутатской бюджетной комиссии поселкового совета и на заседании сессии.

В ходе сессии депутаты согласовали сметную документацию, скорректированную после проведения дополнительных работ и изменения требований к строительству укрытий. Также депутаты поддержали выделение на работы 8 миллионов 120 тысяч гривен.

«7 миллионов 200 тысяч мы выделяли. Теперь дополнительно выделяем 8 миллионов 120 тысяч в соответствии с утверждением сметной документации», — сообщила руководитель финансового отдела поселкового совета Ирина Дяченко.

Руководитель финансового отдела поселкового совета Ирина Дяченко. Фото с сайта поселкового совета

Вопрос подробно обсудили на бюджетной комиссии. Отмечалось, что стоимость всего скорректированного проекта составляет 72 миллиона 17 тысяч гривен. Для завершения работ, необходимых для открытия детского сада, по словам представителей поселкового совета, хватит 8 миллионов гривен. В частности, речь идет о работах по армированию и устройству железобетонной плиты над укрытием, канализации, вентиляции, наружной лестнице и других необходимых работах.

В то же время остальные работы, предусмотренные скорректированным проектом, могут быть выполнены позже. В громаде пояснили, что проект можно реализовывать поэтапно — в зависимости от финансовых возможностей бюджета.

По словам руководительницы отдела образования, культуры, молодежи и спорта Березанского поселкового совета Анастасии Смоляк, часть работ уже выполнена — на них потратили около 44 миллионов гривен.

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В скорректированный проект внесли, в частности, дополнительные работы по обустройству сантехники, наружного водопровода и канализации, подключению дизельного генератора, вентиляционной шахты и наружной лестницы.

Отдельно предусмотрена железобетонная плита над укрытием. Она должна выполнять защитную функцию, а в будущем стать основой для обустройства детской площадки. Также проект предусматривает ограждение территории, резиновое покрытие, теневые навесы, игровые комплексы, качели, балансиры, скамейки, урны и другие элементы благоустройства.

По словам Анастасии Смоляк, дополнительные работы необходимы не только для самого укрытия, но и для восстановления территории детского сада, поскольку после строительства защитного сооружения дети лишились значительной части площадок для прогулок.

Также на заседании комиссии пояснили, что корректировка документации заняла значительное время из-за новых строительных и санитарных требований. Кроме того, для прохождения экспертизы пришлось подтвердить актуальные цены на строительные материалы с помощью коммерческих предложений.

По словам руководителя отдела образования, если работы, необходимые для открытия укрытия, будут профинансированы, завершить их планируют в октябре. После этого должны состояться необходимые комиссии и процедуры для ввода объекта в эксплуатацию.

«Главное для нас — завершить работы», — отметила Анастасия Смоляк.

Во время заседания бюджетной комиссии также подчеркивалась необходимость определить четкие сроки завершения работ подрядчиком, чтобы не допустить дальнейшей задержки строительства.

Напомним, что в прошлом году в районной больнице Березанки завершили капитальный ремонт укрытия, рассчитанного на 270 человек.

Также в июле 2026 года Березанская община получила четыре современныеэнергетические станции от немецких партнеров, которые будут установлены в учебных заведениях.