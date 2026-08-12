В Николаеве из электрощитовой многоэтажного дома изъяли гранату

В Николаеве в жилом доме нашли гранату. Фото Национальной полиции

В Николаеве 11 августа в межэтажной электрощитовой многоэтажного дома обнаружили гранату. Боеприпас изъяли взрывотехники, а полиция устанавливает его происхождение и личность человека, оставившего его в доме.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Предмет обнаружил сотрудник энергетической компании во время замены счетчика и около 10:20 сообщил об этом по номеру 102. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые эвакуировали жильцов подъезда и оградили территорию.

Специалисты осмотрели находку, подтвердили её опасность и изъяли боеприпас. В настоящее время полиция выясняет происхождение гранаты и разыскивает человека, оставившего её.

Отметим, что ранее в Николаевской области полиция выясняла обстоятельства взрыва гранаты во дворе частного дома, в результате которого погибли трехлетний мальчик и женщина.