 В Николаеве из электрощитовой многоэтажного дома изъяли гранату

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Главная Новости Инциденты 10:34, 12 августа, 2026

В Николаеве из электрощитовой многоэтажного дома изъяли гранату

У Миколаєві в житловому будинку знайшли гранату. Фото нацполіціїВ Николаеве в жилом доме нашли гранату. Фото Национальной полиции

В Николаеве 11 августа в межэтажной электрощитовой многоэтажного дома обнаружили гранату. Боеприпас изъяли взрывотехники, а полиция устанавливает его происхождение и личность человека, оставившего его в доме.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Предмет обнаружил сотрудник энергетической компании во время замены счетчика и около 10:20 сообщил об этом по номеру 102. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые эвакуировали жильцов подъезда и оградили территорию.

Специалисты осмотрели находку, подтвердили её опасность и изъяли боеприпас. В настоящее время полиция выясняет происхождение гранаты и разыскивает человека, оставившего её.

Отметим, что ранее в Николаевской области полиция выясняла обстоятельства взрыва гранаты во дворе частного дома, в результате которого погибли трехлетний мальчик и женщина.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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