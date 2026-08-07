«Находят лазейки», — в ОВА объяснили, как люди оказались на закрытом пляже в Коблевом
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- Юлия БойченкоРепортер
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Несмотря на запрет, люди находят «лазейки», чтобы попасть на закрытые пляжи Николаевской области.
Об этом в эфире «Суспільного» заявил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, комментируя трагедию в Коблево.
Как известно, на пляже взорвалась мина, в результате чего погиб мужчина, а две женщины получили ранения.
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По его словам, доступ к опасной прибрежной зоне ограничен инженерными сооружениями и предупреждающими знаками, однако это не останавливает отдельных отдыхающих.
«В целом зона отдыха сегодня оборудована тетраподами, так называемыми бетонными сооружениями «зубы дракона». Есть колючая проволока и большое количество информационных табличек «минная опасность».
К сожалению, люди, пренебрегая и предупреждениями, и опасностью, сейчас находят определенные лазейки, чтобы выйти не только на пляж, но и некоторые пытаются купаться», — сказал Георгий Решетилов.
Он подчеркнул, что запрет на посещение побережья действует вдоль всей прибрежной территории области, а не только в Коблево.
«Обращаю внимание, что на территории Николаевской области, то есть не только в зоне Коблево, Рыбаковки, в Очакове и других прибрежных зонах, купаться запрещено. И, к сожалению, сегодняшняя трагедия еще раз подтверждает нам, что это не просто слова или лишние напоминания, это реальная опасность», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Коблево в Николаевской области, несмотря на запрет на купание, отдыхающие второй год подряд купаются в море. Официально пляж закрыт, однако люди в соцсетях рассказывают, что проходят через базу отдыха, которая открыла доступ.
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