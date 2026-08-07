Жара до +37° и возможные грозы: какой будет погода на выходных в Николаевской области

Жители Николаева отдыхают на реке в Корабельном районе, июнь 2026 года, фото «НикВести»

В Николаевской области 8–10 августа сохранится жаркая погода. В субботу дневная температура воздуха достигнет +37°, а уже в воскресенье и понедельник жара несколько ослабнет — до +28 и +33°.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 8 августа, в области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный, 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +20 до +25°, днем — от +32 до +37°.

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В Николаеве в этот день также будет переменная облачность, однако без значительных осадков. Ночью синоптики прогнозируют от +23 до +25°, днём воздух прогреется до +37°.

В воскресенье и понедельник, 9–10 августа, в Николаевской области существенных осадков не ожидается. Сохранится переменная облачность, а северо-восточный ветер ослабнет до 5–10 метров в секунду.

В то же время температура постепенно снизится: ночью 9 августа прогнозируется от +18 до +23°, 10 августа — от +15 до +20°, а днем в оба дня воздух будет прогреваться до от +28 до +33°.

Напомним, 6 августа в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8 °C. Это на 0,7 °C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.