 Миколаев, Ровно и Киев вчера побили температурные рекорды, достигнув отметки +39°C

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Главная Новости Общество 12:06, 07 августа, 2026

Миколаев, Ровно и Киев вчера побили температурные рекорды, достигнув отметки +39°C

Миколаїв увійшов до переліку міст України з рекордною спекою 6 серпня. Архівне фото: Миколаївська міська радаНиколаев вошел в список городов Украины, где 6 августа была зафиксирована рекордная жара. Архивное фото: Николаевский городской совет

В четверг, 6 августа, в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8°C. Это на 0,7°C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.

По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, предыдущий температурный рекорд на этой метеостанции держался с 2023 года. Тогда 6 августа в Николаеве зафиксировали +38,1°C.

Николаев оказался среди областных центров Украины, где 6 августа дневные максимумы температуры также превысили предыдущие рекордные значения для этой даты.

Фото Миколаївського обласного центру з гідрометеорологіїВ Николаеве 6 августа зафиксировали рекордные +38,8 °C. Инфографика Николаевского областного центра по гидрометеорологии

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в разных регионах страны превышения составили от 0,7 до 4,3°C.

В то же время предоставленные метеорологами данные касаются только рекордных значений, зафиксированных в областных центрах.

6 серпня в Миколаєві зафіксували рекордні 38,8°C, в Києві — 39°C. Інфографіка Укргідрометцентра6 августа в Николаеве зафиксировали рекордные 38,8°C, в Киеве — 39°C. Инфографика Укргидрометцентра

Напомним, что синоптики прогнозировали в Николаевской области 6 и 7 августа чрезвычайную жару до +40°C. Из-за высоких температур объявили III уровень опасности — красный. Он соответствует стихийному метеорологическому явлению.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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