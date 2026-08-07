Миколаев, Ровно и Киев вчера побили температурные рекорды, достигнув отметки +39°C
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В четверг, 6 августа, в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8°C. Это на 0,7°C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.
По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, предыдущий температурный рекорд на этой метеостанции держался с 2023 года. Тогда 6 августа в Николаеве зафиксировали +38,1°C.
Николаев оказался среди областных центров Украины, где 6 августа дневные максимумы температуры также превысили предыдущие рекордные значения для этой даты.
По информации Украинского гидрометеорологического центра, в разных регионах страны превышения составили от 0,7 до 4,3°C.
В то же время предоставленные метеорологами данные касаются только рекордных значений, зафиксированных в областных центрах.
Напомним, что синоптики прогнозировали в Николаевской области 6 и 7 августа чрезвычайную жару до +40°C. Из-за высоких температур объявили III уровень опасности — красный. Он соответствует стихийному метеорологическому явлению.
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