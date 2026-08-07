На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повредилось резиновое покрытие

Из-за поврежденного покрытия на детской площадке на Флотском бульваре дети рискуют упасть. Фото: НикВести

На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повреждено резиновое покрытие. Куски торчат возле горки, карусели и скамеек, из-за чего дети рискуют упасть и травмироваться.

По поводу этой ситуации в «НикВести» обратились читатели.

В целом на площадке конструкции целые, но есть несколько поврежденных мест, которые опасны для детей. В частности, это верхушки в «лабиринте» и резиновое покрытие.

— Дети бегают по площадке от качелей к карусели и могут просто споткнуться об эти куски. Это может закончиться даже разбитым носом. Поэтому прошу отремонтировать покрытие, — рассказала Яна.

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести На детской площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести На детской площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

Также мамы, которые гуляли с самыми маленькими детьми, рассказали, что рядом с детской площадкой в подвале находился общественный туалет. Сейчас там хранят детские машинки, однако это помещение можно было бы использовать в качестве самого простого укрытия.

— Раньше там был туалет. Сделали бы укрытие. Потому что мы здесь с детьми, а укрытие где-то далеко. А там хранят машинки, — рассказала одна из мам.

Детская площадка находится на балансе КП «ДЕЗ Пилот». В комментарии «НикВести» директор предприятия Игорь Головатый отметил, что обновлять площадки каждый год нет возможности. Площадку на Флотском бульваре ремонтировали несколько лет назад. Сейчас её обновление не включали в планы ремонта, однако на покрытие обратят внимание.

— К сожалению, у нас нет возможности ремонтировать все площадки каждый год. Но в первую очередь обратим внимание на покрытие: во-первых, действительно, чтобы дети там не поранились, во-вторых, пока оно повреждено не сильно, лучше починить сейчас, чем потом собирать осколки по всему БАМу. Поэтому обратим внимание в ближайшее время. Сейчас мы разберемся с ликвидацией последствий обстрелов и вернемся к площадкам, — сказал Игорь Головатый.

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

На площадке на Флотском бульваре повреждено покрытие. Фото: НикВести

Поврежденные элементы на площадке на Флотском бульваре. Фото: НикВести

Поврежденные элементы на площадке на Флотском бульваре. Фото: НикВести

Поврежденные элементы на площадке на Флотском бульваре. Фото: НикВести

Поврежденные элементы на площадке на Флотском бульваре. Фото: НикВести

Поврежденные элементы на детской площадке на Флотском бульваре. Фото: НикВести

Напомним, почти три месяца назад жительница Николаева обратилась в Contact Center при Николаевском горсовете по поводу состояния детской площадки по улице Океанской, 32-36 в Корабельном районе. Она отметила, что так называемый детский городок уже давно находится в запущенном состоянии. Сама площадка, а также конструкции с мозаикой нуждались в ремонте, а территория — в уборке: траву там не косили и мусор не убирали.

КП «ДЕЗ Пилот» впоследствии обновило детскую площадку, но не конструкции с мозаикой. В исполкоме сообщили, что их пока не будут ремонтировать, поскольку не могут сохранить аутентичность. А ограждение предлагают снести и установить современное.

Впоследствии ответственными за косьбу травы на заброшенной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки».