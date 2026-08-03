«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»

Состояние детской площадки в поселке «Сказка», фото: Анна Троянович

Жительница Николаева обратилась к городским властям с просьбой отремонтировать детскую площадку в городке «Сказка» на улице Защитников Николаева, 38.

Соответствующее обращение опубликовала в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском городском совете» жительница Анна Троянович.

По словам женщины, часть резиновых плиток просела, другие приподнялись, а некоторые вообще отсутствуют. Из-за этого на площадке образовались ямы и неровности.

«Ежедневно этой площадкой пользуются дети в возрасте от 1 до 5 лет. Из-за поврежденного покрытия они постоянно спотыкаются, падают и могут получить травмы», — написала она.

Состояние детской площадки в городке «Сказка», фото: Анна Троянович Состояние детской площадки в городке «Сказка», фото: Анна Троянович Состояние детской площадки в городке «Сказка», фото: Анна Троянович

Помимо ремонта покрытия, жительница просит обновить песочницу.

«Прошу завезти и засыпать чистый песок в песочницу, поскольку его почти не осталось, что делает невозможными полноценные и безопасные игры детей», — говорится в обращении.

Женщина призвала городские власти обследовать территорию, восстановить резиновое покрытие, заменить поврежденные плитки, выровнять поверхность и устранить опасные участки.

«Безопасность и комфорт детей должны быть приоритетом. Надеюсь на оперативное реагирование, чтобы маленькие жители города могли безопасно играть и отдыхать», — отметила она.

Состояние детской площадки в поселке «Сказка», фото: Анна Троянович

Состояние детской площадки в городке «Сказка», фото: Анна Троянович

Напомним, спустя полгода после обращений жителей Николаева ремонт веревочной детской площадки «Пирамида» в Каштановом сквере так и не начался. Кроме того, до сих пор не передали её на баланс «ДЭЗ «Пилот».

Читайте также статью «НикВести» «Им действительно нужно внимание». Что с детскими площадками в Николаеве?».