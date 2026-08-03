Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии: больше половины из них устроились на работу

Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине

В Николаевской области более 170 жителей прошли обучение на курсах по девяти профессиям, что помогает получить новую квалификацию. Почти 60% выпускников устроились на работу или открыли собственное дело. Курсы поддержали правительство Дании и Программа развития ООН (ПРООН) в Украине.

Об этом сообщили в ПРООН в Украине.

Обучение организовали в 11 учреждениях профессионального или профессионально-технического образования Николаевской области: пяти в Николаеве, а также в Вознесенске, Еланце, Казанке, Новой Одессе, Южноукраинске и Снигиревке. При организации курсов были учтены потребности местного рынка труда в местных громадах, чтобы быстро подготовить специалистов по соответствующим профессиям.

Жители Николаевской области обучались девяти рабочим профессиям, которые местные работодатели определили как приоритетные: электросварщик, оператор по техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, повар, кондитер, пекарь, тракторист, официант, слесарь по ремонту колесных транспортных средств и штукатур.

Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Светлана Суспицина / ПРООН в Украине Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Светлана Суспицина / ПРООН в Украине

Для практической подготовки ПРООН при поддержке правительства Дании обеспечила учреждения профессионального образования спецодеждой, расходными материалами и покрыла заработную плату преподавателей и мастеров производственного обучения.

По итогам обучения почти 60% из более чем 170 выпускников и выпускниц уже трудоустроились или открыли собственное дело.

Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине

Глава Офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Торрильд Хансен подчеркнул, что основой восстановления являются люди, поэтому важно инвестировать в их знания.

«Восстановление — это не только восстановление инфраструктуры. Это также создание возможностей для людей приобретать новые навыки, находить достойную работу и вносить вклад в будущее своих громад. Мы рады поддержать эту программу профессионального обучения, которая улучшает перспективы трудоустройства для ее участников и участниц и в то же время помогает общинам формировать более устойчивую и инклюзивную местную экономику», — отметил он.

Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма подчеркнул, что развитие профессиональных навыков является важным условием устойчивого восстановления.

«Сообщества восстанавливаются быстрее и становятся сильнее, когда инвестиции в людей, институты и экономические возможности осуществляются комплексно. Благодаря партнерству с учреждениями профессионального образования, органами местного самоуправления и работодателями мы формируем кадровый потенциал, необходимый для стимулирования местного развития и создания долгосрочных возможностей», — сказал он.

Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Дмитрий Сазонов / ПРООН в Украине Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Дмитрий Сазонов / ПРООН в Украине

Напомним, две громады Николаевской области — Березнеговатская и Ингульская — стали участниками проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине». 168 семей уже получили агрогранты для развития собственного хозяйства, а в еще одной громаде продолжается регистрация.