 Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии: больше половины из них устроились на работу

  • понедельник

    3 августа, 2026

  • 32.3°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 3 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 32.3° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 13:55, 03 августа, 2026

Более 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии: больше половины из них устроились на работу

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине

В Николаевской области более 170 жителей прошли обучение на курсах по девяти профессиям, что помогает получить новую квалификацию. Почти 60% выпускников устроились на работу или открыли собственное дело. Курсы поддержали правительство Дании и Программа развития ООН (ПРООН) в Украине.

Об этом сообщили в ПРООН в Украине.

Обучение организовали в 11 учреждениях профессионального или профессионально-технического образования Николаевской области: пяти в Николаеве, а также в Вознесенске, Еланце, Казанке, Новой Одессе, Южноукраинске и Снигиревке. При организации курсов были учтены потребности местного рынка труда в местных громадах, чтобы быстро подготовить специалистов по соответствующим профессиям.

Жители Николаевской области обучались девяти рабочим профессиям, которые местные работодатели определили как приоритетные: электросварщик, оператор по техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, повар, кондитер, пекарь, тракторист, официант, слесарь по ремонту колесных транспортных средств и штукатур.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Світлана Суспіцина / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Светлана Суспицина / ПРООН в Украине
Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Світлана Суспіцина / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Светлана Суспицина / ПРООН в Украине

Для практической подготовки ПРООН при поддержке правительства Дании обеспечила учреждения профессионального образования спецодеждой, расходными материалами и покрыла заработную плату преподавателей и мастеров производственного обучения.

По итогам обучения почти 60% из более чем 170 выпускников и выпускниц уже трудоустроились или открыли собственное дело.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине
Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине

Глава Офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Торрильд Хансен подчеркнул, что основой восстановления являются люди, поэтому важно инвестировать в их знания.

«Восстановление — это не только восстановление инфраструктуры. Это также создание возможностей для людей приобретать новые навыки, находить достойную работу и вносить вклад в будущее своих громад. Мы рады поддержать эту программу профессионального обучения, которая улучшает перспективы трудоустройства для ее участников и участниц и в то же время помогает общинам формировать более устойчивую и инклюзивную местную экономику», — отметил он.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине
Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине
Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Анастасия Цапович / ПРООН в Украине

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма подчеркнул, что развитие профессиональных навыков является важным условием устойчивого восстановления.

«Сообщества восстанавливаются быстрее и становятся сильнее, когда инвестиции в людей, институты и экономические возможности осуществляются комплексно. Благодаря партнерству с учреждениями профессионального образования, органами местного самоуправления и работодателями мы формируем кадровый потенциал, необходимый для стимулирования местного развития и создания долгосрочных возможностей», — сказал он.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Дмитрий Сазонов / ПРООН в Украине
Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в УкраїніБолее 170 жителей Николаевской области освоили новые профессии. Фото: Дмитрий Сазонов / ПРООН в Украине

Напомним, две громады Николаевской области — Березнеговатская и Ингульская — стали участниками проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине». 168 семей уже получили агрогранты для развития собственного хозяйства, а в еще одной громаде продолжается регистрация.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Дания

«Яхта Путина» под охраной российских военных кораблей проходит мимо Дании — медиа
В Николаеве глава представительства Посольства Дании прочитал лекцию о датском языке
В Корабельном районе Николаева заменяют магистральную теплосеть к новому отопительному сезону
Реклама
Читайте также:
новости
В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Алиса Меликадамян
новости
Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Юлия Бойченко
новости
Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Алина Квитко
новости
В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко
новости
Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Дания

В Корабельном районе Николаева заменяют магистральную теплосеть к новому отопительному сезону
В Николаеве глава представительства Посольства Дании прочитал лекцию о датском языке
«Яхта Путина» под охраной российских военных кораблей проходит мимо Дании — медиа

Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»

4 часа назад

Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня