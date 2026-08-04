Главный архитектор Николаева считает, что на месте разрушенного здания ОВА должен быть установлен памятник войне

Общегородской мемориал войны должен появиться на месте разрушенного здания ОВА. Фото: архив НикВести

Главный архитектор Николаева Евгений Поляков считает, что общегородской мемориал, посвященный современной российско-украинской войне, должен быть расположен в центре города — на месте разрушенного здания Николаевской областной военной администрации.

Об этом он заявил во время аппаратного совещания в мэрии Николаева, пишут «НикВести».

Объясняя ситуацию вокруг мемориала на Херсонском шоссе, Евгений Поляков отметил, что часть горожан ошибочно считает его единственным будущим мемориалом российско-украинской войны в Николаеве, из-за чего и возникают дискуссии.

— Люди думают, что это единственный мемориальный комплекс или памятник современной российско-украинской войне, который будет в Николаеве. Это не так. Общегородской мемориал должен быть в центре — на территории, где стоят руины областной администрации, месте, где погибло наибольшее количество мирных жителей, — подчеркнул Евгений Поляков.

Именно возле здания Николаевской ОГА до российского удара находился мемориальный комплекс «Струны памяти», посвященный погибшим военнослужащим Николаевщины, а рядом расположен мемориал в честь 68 жителей Ольшаны. Кроме того, на этой территории в 2024 году открыли Аллею Славы в память о погибших украинских военных. Возле разрушенного здания Николаевской ОГА установили баннеры с портретами около 600 погибших Героев.

В то же время он отметил, что каждый район города также нуждается в собственных местах памяти, и мемориал на Херсонском шоссеявляется именно таким локальным проектом.

По словам заместителя городского головы Сергея Коренева, проектирование мемориала уже завершено. Город получил полный комплект проектно-сметной документации, которая фактически прошла экспертизу. В настоящее время ведется внутренний мониторинг стоимости материалов в соответствии с требованиями законодательства. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составляет 57 миллионов гривен.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве планировали создать постоянный мемориал в честь павших защитников, однако реализацию проекта решили отложить до окончания войны.

Также сообщалось, что в Николаеве планируют создать место памяти в честь военных, которые были или остаются в российском плену. Место для него выбрали на бульварной части улицы Садовой. Место памяти, связанное с трагедией плена, будет обустраиваться на бульварной части улицы Садовой от улицы Спасской до Манганариевского сквера («Сердце города») с возможным расширением.

Уже в июле началось общественное обсуждение названия бульварной зоны на улице Садовой между улицами Спаской и Вадима Благовесного.