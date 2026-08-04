Главный архитектор Николаева считает, что на месте разрушенного здания ОВА должен быть установлен памятник войне
-
- Алина КвиткоРепортер
-
Главный архитектор Николаева Евгений Поляков считает, что общегородской мемориал, посвященный современной российско-украинской войне, должен быть расположен в центре города — на месте разрушенного здания Николаевской областной военной администрации.
Об этом он заявил во время аппаратного совещания в мэрии Николаева, пишут «НикВести».
Объясняя ситуацию вокруг мемориала на Херсонском шоссе, Евгений Поляков отметил, что часть горожан ошибочно считает его единственным будущим мемориалом российско-украинской войны в Николаеве, из-за чего и возникают дискуссии.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
— Люди думают, что это единственный мемориальный комплекс или памятник современной российско-украинской войне, который будет в Николаеве. Это не так. Общегородской мемориал должен быть в центре — на территории, где стоят руины областной администрации, месте, где погибло наибольшее количество мирных жителей, — подчеркнул Евгений Поляков.
Именно возле здания Николаевской ОГА до российского удара находился мемориальный комплекс «Струны памяти», посвященный погибшим военнослужащим Николаевщины, а рядом расположен мемориал в честь 68 жителей Ольшаны. Кроме того, на этой территории в 2024 году открыли Аллею Славы в память о погибших украинских военных. Возле разрушенного здания Николаевской ОГА установили баннеры с портретами около 600 погибших Героев.
В то же время он отметил, что каждый район города также нуждается в собственных местах памяти, и мемориал на Херсонском шоссеявляется именно таким локальным проектом.
По словам заместителя городского головы Сергея Коренева, проектирование мемориала уже завершено. Город получил полный комплект проектно-сметной документации, которая фактически прошла экспертизу. В настоящее время ведется внутренний мониторинг стоимости материалов в соответствии с требованиями законодательства. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составляет 57 миллионов гривен.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве планировали создать постоянный мемориал в честь павших защитников, однако реализацию проекта решили отложить до окончания войны.
Также сообщалось, что в Николаеве планируют создать место памяти в честь военных, которые были или остаются в российском плену. Место для него выбрали на бульварной части улицы Садовой. Место памяти, связанное с трагедией плена, будет обустраиваться на бульварной части улицы Садовой от улицы Спасской до Манганариевского сквера («Сердце города») с возможным расширением.
Уже в июле началось общественное обсуждение названия бульварной зоны на улице Садовой между улицами Спаской и Вадима Благовесного.
Последние новости про: Аллея памяти
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести