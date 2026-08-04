Государство задолжало облтеплоэнерго в Николаеве ₴1,5 млрд за разницу в тарифах: Минфин не видит в этом проблемы

Подготовка к отопительному сезону. Иллюстративное фото НикВести

Подготовка к отопительному сезону в Николаеве идет по плану, но КП «Николаевоблтеплоэнерго» грозит арест счетов. Государство не вернуло предприятию 1,5 миллиарда гривен разницы в тарифах. Однако Министерство финансов, в частности его руководитель, не считает это проблемой.

Об этом сообщил сегодня, 4 августа, на аппаратном совещании в горсовете Николаева директор «Облтеплоэнерго» Николай Логвинов, передают «НикВести».

По словам Николая Логвинова, город готовится к отопительному сезону. В частности, в Корабельном районе устанавливают инверторы, аккумуляторы и генераторы, чтобы во время отключений электричества работали индивидуальные тепловые пункты. Продолжается реконструкция котельных. Но остается вопрос с разницей в тарифах.

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— Основная проблема заключается в том, что государство задолжало нам 1,5 миллиарда гривен разницы в тарифах. Эта разница в тарифах не компенсируется. Мы задолжали НАК «Нафтогаз» за газ около 800 миллионов гривен. У нас есть судебные иски, есть отсрочка исполнения судебных решений, которая скоро закончится. И у нас есть угроза ареста счетов. Мы писали и с вашей подписью (мэра — прим.), сами предлагали правительству выход из ситуации, в том числе выпуск облигаций государственного займа. Пока ответа нет, — сообщил директор облтеплоэнерго.

Он также отметил, что до 10 августа предприятие должно представить новые расчеты.

— Во-первых, предприятие выполняет все стоящие перед ним задачи, готовится к отопительному сезону, внедряет новые технологии. Во-вторых, финансовой помощи от государства нет. И как мы будем входить в сезон, если, не дай бог, арестуют счета, это тяжелая история. 1,5 миллиарда разницы в тарифах. До 10 августа мы должны представить на рассмотрение комиссии расчеты по этому вопросу, — сказал Николай Логвинов.

Директор «Облтеплоэнерго» Николай Логвинов. Скриншот из видео НикВести

Мэр Александр Сенкевич ответил, что об этом говорил с премьер-министром, но министерство финансов не решает этот вопрос.

— Мы говорили об этом и с предыдущим премьер-министром. Я думаю, что сейчас будем снова говорить, но проблема в том, что один и тот же министр финансов остается уже при третьем премьер-министре, который не считает разницу в тарифах реальной цифрой. Вы знаете его позицию, — отметилАлександр Сенкевич.

Кроме того, Николай Логвинов обратил внимание на проблему с возвратом НДФЛ, который государство оставляло местным общинам для покрытия разницы в тарифах.

— И еще стоит отметить, что существует проблема с 4% НДФЛ, которые получили местные общины. Если Николаев в этом месяце уже перечислил часть — 1,7 миллиона гривен, то поселок Воскресенское, где мы были вынуждены взять на баланс котельную, ранее принадлежавшую «Зоре», уже получил эти 4%, в их бюджете есть почти 1,4 миллиона — они эти деньги отдавать на газ не планируют. На прошлой неделе мы получили от них ответ, что они не собираются создавать комиссию по разнице в тарифах. И никакие порядки разбирать они не собираются, — сообщил Николай Логвинов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил подготовить письмо под своей подписью на имя исполняющего обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгия Решетилова по поводу этой проблемы с НДФЛ.

— Попробуем пока таким образом напомнить, что это их (общин — прим.) обязанность, потому что эти 4% НДФЛ были предусмотрены именно для этого. Это не то, что хочу, не хочу, создаю, не создаю. Эти деньги выделили конкретно на конкретные цели, и мы как город, и они вынуждены это делать, иначе придется вернуть эти деньги государству как неиспользованные, — сказал мэр.

Напомним, Николай Логвинов ещё в марте 2026 года заявлял, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» задолжало НАК «Нафтогаз» 800 миллионов гривен. Из-за этого на счета николаевского предприятия, как и других теплоснабжающих компаний Украины, могут наложить арест. Кроме того, он озвучил проблему с разницей в тарифах.

Также сообщалось, что Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) ищет подрядчика для установки индивидуальных тепловых пунктов в Николаеве. Работы будут выполняться за счет грантовых средств правительства Дании.