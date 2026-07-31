Установку индивидуальных тепловых пунктов в Николаеве планируют завершить к концу 2028 года: НЕФКО ищет подрядчика

Новые индивидуальные тепловые пункты в Черновцах. Фото: «Шпальта»

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) ищет подрядчика для установки индивидуальных тепловых пунктов в Николаеве. Работы будут выполняться за счет грантовых средств правительства Дании.

В настоящее время идет процесс подачи предложений от потенциальных участников, пишут «НикВести» со ссылкой на соответствующую информацию на NEFCO Procurement Portal.

Северная экологическая финансовая корпорация объявила международный тендер на установку индивидуальных тепловых пунктов в Николаеве, скриншот с портала НЕФКО

Заказчиком проекта указана «Николаевоблтеплоэнерго». Закупку разделили на три лота:

установка индивидуальных тепловых пунктов в зоне котельной на улице Белой, 71;

установка индивидуальных тепловых пунктов в зоне котельной на улице Самойловича, 42;

реконструкция части тепловых сетей этих двух тепловых районов.

По первым двум лотам подрядчик будет работать исключительно за счет грантовых средств Дании. Третий лот будет финансироваться комбинированно: 88% — за счет гранта, еще 12% — за счет городского бюджета.

Подать предложения могут компании, имеющие опыт выполнения аналогичных работ по модернизации систем теплоснабжения и реконструкции инженерных сетей. Победитель будет определяться отдельно по каждому из трех лотов.

Работы планируется начать в сентябре 2026 года, а завершить — до декабря 2028 года.

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Тендерные предложения будут приниматься до 18 августа 2026 года в электронном формате в соответствии с процедурами закупок НЕФКО.

Стоит отметить, что свои тендерные предложения участники подают также вне самого портала — отправляют их в электронном виде на почту. Поэтому ознакомиться со списком компаний, участвующих в тендере, и их предложениями в открытом доступе невозможно.

Почему для закупок используется именно такая модель — когда документацию рассылают по электронной почте, а предложения подают вне портала — мы спросили у НЕФКО. Там «НикВести» пояснили, что «политика НЕФКО предусматривает конфиденциальность для предотвращения любого влияния на тендерный комитет и запрещенных практик».

Напомним, Дания выделила 7,2 миллиона евро на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) для Николаева. Первые из них начнут устанавливать в 2026 году, сообщил директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Читайте также статью «НикВести» «URC-2025: Была ли полезна для Николаевской области крупнейшая конференция по восстановлению Украины?», где, в частности, речь идет о подписании соглашения с Международной финансовой организацией «Северная экологическая финансовая корпорация» (НЕФКО) на сумму 7,2 миллиона евро.

Что такое ИТП?

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это автоматизированное устройство, которое устанавливается в здании и управляет подачей тепла. Оно может:

регулировать температуру в зависимости от погоды (внешнего температурного графика),

обеспечивать более равномерное тепло,

экономить энергию,

обеспечивать горячее водоснабжение с помощью теплообменника,

иметь встроенный счетчик тепла.

Как работает индивидуальный теплопункт?

Индивидуальный теплопункт получает тепло от городской сети, но сам «решает», сколько тепла нужно подать в дом. Он оснащен датчиками температуры, регуляторами давления и насосами. Благодаря этому тепло подается равномерно, а жильцы не страдают от перегрева или холода.

Почему ИТП помогает экономить деньги?

ИТП позволяет потреблять столько тепла, сколько действительно нужно. Если на улице потеплело — система автоматически уменьшит подачу. Это помогает избежать перерасхода и снижает счета на 15–30 % в зависимости от сезона.