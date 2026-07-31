Установку индивидуальных тепловых пунктов в Николаеве планируют завершить к концу 2028 года: НЕФКО ищет подрядчика
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- Юлия БойченкоРепортер
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Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) ищет подрядчика для установки индивидуальных тепловых пунктов в Николаеве. Работы будут выполняться за счет грантовых средств правительства Дании.
В настоящее время идет процесс подачи предложений от потенциальных участников, пишут «НикВести» со ссылкой на соответствующую информацию на NEFCO Procurement Portal.
Заказчиком проекта указана «Николаевоблтеплоэнерго». Закупку разделили на три лота:
- установка индивидуальных тепловых пунктов в зоне котельной на улице Белой, 71;
- установка индивидуальных тепловых пунктов в зоне котельной на улице Самойловича, 42;
- реконструкция части тепловых сетей этих двух тепловых районов.
По первым двум лотам подрядчик будет работать исключительно за счет грантовых средств Дании. Третий лот будет финансироваться комбинированно: 88% — за счет гранта, еще 12% — за счет городского бюджета.
Подать предложения могут компании, имеющие опыт выполнения аналогичных работ по модернизации систем теплоснабжения и реконструкции инженерных сетей. Победитель будет определяться отдельно по каждому из трех лотов.
Работы планируется начать в сентябре 2026 года, а завершить — до декабря 2028 года.
Тендерные предложения будут приниматься до 18 августа 2026 года в электронном формате в соответствии с процедурами закупок НЕФКО.
Стоит отметить, что свои тендерные предложения участники подают также вне самого портала — отправляют их в электронном виде на почту. Поэтому ознакомиться со списком компаний, участвующих в тендере, и их предложениями в открытом доступе невозможно.
Почему для закупок используется именно такая модель — когда документацию рассылают по электронной почте, а предложения подают вне портала — мы спросили у НЕФКО. Там «НикВести» пояснили, что «политика НЕФКО предусматривает конфиденциальность для предотвращения любого влияния на тендерный комитет и запрещенных практик».
Напомним, Дания выделила 7,2 миллиона евро на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) для Николаева. Первые из них начнут устанавливать в 2026 году, сообщил директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
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Что такое ИТП?
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это автоматизированное устройство, которое устанавливается в здании и управляет подачей тепла. Оно может:
- регулировать температуру в зависимости от погоды (внешнего температурного графика),
- обеспечивать более равномерное тепло,
- экономить энергию,
- обеспечивать горячее водоснабжение с помощью теплообменника,
- иметь встроенный счетчик тепла.
Как работает индивидуальный теплопункт?
Индивидуальный теплопункт получает тепло от городской сети, но сам «решает», сколько тепла нужно подать в дом. Он оснащен датчиками температуры, регуляторами давления и насосами. Благодаря этому тепло подается равномерно, а жильцы не страдают от перегрева или холода.
Почему ИТП помогает экономить деньги?
ИТП позволяет потреблять столько тепла, сколько действительно нужно. Если на улице потеплело — система автоматически уменьшит подачу. Это помогает избежать перерасхода и снижает счета на 15–30 % в зависимости от сезона.
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