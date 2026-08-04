Советник Сенкевича упрекнул Кима в двойных стандартах из-за отключения света для бизнеса жен военных

Геннадий Задырко упрекнул Виталия Кима в применении двойных стандартов в связи с отключением электроэнергии у предприятий жен защитников, фото из Facebook

Советник мэра Николаева Геннадий Задырко публично обратился к депутату городского совета и министру по делам ветеранов Виталию Киму в связи с отключением электроэнергии предпринимателям в микрорайоне Кульбакино в Николаеве. Соответствующий пост Геннадий Задирко опубликовал в Facebook утром 4 августа, пишут «НикВести».

По его словам, накануне «Николаевоблэнерго» отключило электроэнергию предпринимателям, среди которых — жены погибшего, пленного и военнослужащего, который сейчас защищает Украину.

Как утверждает советник мэра, причиной стало то, что депутаты Николаевского городского совета не проголосовали за продление договора сервитута. Он отдельно подчеркнул, что Виталий Ким также остается депутатом горсовета.

— Проблема заключается в том, что по каким-то причинам депутаты городского совета, а вы являетесь депутатом, не проголосовали за продление договора аренды (сервитута). Я уже вторые сутки не нахожу себе места, потому что мне стыдно перед памятью погибшего побратима, — написал Геннадий Задырко.

Советник мэра Николаева Геннадий Задырко публично обратился к министру Виталию Киму, скриншот из Facebook

Он призвал Виталия Кима вмешаться в ситуацию и помочь найти комплексное решение, отметив, что «тушить пожары» — это не системный подход.

Также Геннадий Задырко упрекнул министра в возможных двойных стандартах. Он сослался на некоторые публикации в соцсетях, где говорилось, что человек с фамилией, похожей на фамилию Кима, якобы подключил мобильные кафе к электросети без договора аренды. В то же время конкретного владельца заведений советник мэра не назвал.

— Я же, например, так и не смог убедить руководство «Обленерго» подождать с отключением жен героев этой войны. Римская мудрость: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку», — написал он.

Вскоре после публичного обращения к Виталию Киму Геннадий Задырко распространил пост активиста партии «Батькивщина» Олега Ливенцева. Тот опубликовал фотографию мобильной кофейни и заявил, что «Ким-младший» якобы разместил в Николаеве сеть таких сооружений на парковочных площадках. Никаких документов или других подтверждений этой информации автор поста не привёл.

Советник мэра Николаева Геннадий Задырко распространил публикацию активиста Олега Ливенцева, скриншот из Facebook

Именно на эту информацию, вероятно, ссылался Геннадий Задырко, когда упрекал министра в возможных двойных стандартах. В своём обращении он написал, что «человек с похожей фамилией» якобы подключил мобильные кафе к электросети без договора аренды.

Позже в комментариях под постом Геннадий Задырко сообщил, что проблему с электроснабжением уже решили.

Вопросом электроснабжения предпринимателей в Николаеве занимался директор областной типографии Игорь Бурда, скриншот из Facebook Геннадия Задырка

Отвечая на вопросы пользователей о том, помогло ли вмешательство Виталия Кима, советник мэра предположил, что разрешению ситуации способствовал общественный резонанс. По его словам, с ним по этому поводу уже пообщался бывший советник Виталия Кима, а ныне исполняющий обязанности директора областной типографии Игорь Бурда.

— Думаю, что огласка (помогла, — прим.). На каком уровне решался вопрос — не знаю. Со мной общался Игорь Бурда. Обидно, что люди, занимающие должности, не понимают, что их действия могут привести к очень серьезным последствиям. Всего этого можно было не допустить. Зачем травмировать общество — не понимаю, — ответил Геннадий Задырко.

НикВести обратились к Игорю Бурде, чтобы выяснить детали ситуации. Он пояснил, что обратил внимание на ситуацию по личной инициативе. По его словам, предпринимателей уже снова подключили к сети.

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Напомним, в июле 2026 года внештатный советник мэра Николаева по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных Геннадий Задырко публично раскритиковал другого внештатного советника мэра — Анатолия Дюмина, который с 2021 года консультирует Сенкевича по социально-экономическим вопросам, обвинив того в превращении городской земли в «гадюшники».

Ранее, в июне 2026 года, вскоре после назначения, Задырко призвал жителей, бизнес и коммунальные структуры Николаева присоединяться к ежедневной общенациональной минуте молчания и не воспринимать её как формальность.

В июне 2026 года Задырко был назначен внештатным советником Сенкевича по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных. Геннадий Задирко — народный депутат VI созыва (2007–2012 годы).