В Баштанке планируют построить новые канализационные очистные сооружения: на проект потратят до ₴416 тыс.

Баштанка Николаевской области. Фото «НикВести»

В Баштанке Николаевской области планируют построить новые канализационные очистные сооружения. Сейчас городские власти ищут подрядчика, который разработает детальный план территории для будущего строительства. На это готовы потратить 416,6 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Будущие очистные сооружения планируется разместить в юго-западной части Баштанки, на территории, которая сейчас свободна от застройки. Для детального планирования выделен земельный участок площадью 1,5 гектара.

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При этом при разработке документации подрядчик должен учесть санитарно-защитную зону будущего объекта — 150 метров. Общая территория, которую необходимо проработать с учетом этой зоны, ориентировочно составляет 17,8 гектара.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен не просто подготовить схему застройки. Сначала для территории проведут новую топографо-геодезическую съемку и создадут цифровую карту. После этого должен быть разработан сам детальный план территории с использованием геоинформационных технологий.

Проект также должен пройти стратегическую экологическую оценку. Для него необходимо подготовить соответствующий отчет, провести общественное обсуждение и представить детальный план на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.

В горсовете рассчитывают завершить подготовку детального плана уже этой осенью — 30 ноября 2026 года.

Напомним, из-за регулярных сбросов недостаточно очищенных или неочищенных стоков состояние Южного Буга продолжает ухудшаться. В Госэкоинспекции отмечают, что главным источником загрязнения остаются коммунальные предприятия с изношенными или аварийными очистными сооружениями.