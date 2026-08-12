 В Баштанке планируют построить новые канализационные очистные сооружения: на проект потратят до ₴416 тыс.

  • среда

    12 августа, 2026

  • 27°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 12 августа , 2026 среда

  • Николаев • 27° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 19:34, 12 августа, 2026

В Баштанке планируют построить новые канализационные очистные сооружения: на проект потратят до ₴416 тыс.

Баштанка Миколаївської області. Фото «НикВести»Баштанка Николаевской области. Фото «НикВести»

В Баштанке Николаевской области планируют построить новые канализационные очистные сооружения. Сейчас городские власти ищут подрядчика, который разработает детальный план территории для будущего строительства. На это готовы потратить 416,6 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Будущие очистные сооружения планируется разместить в юго-западной части Баштанки, на территории, которая сейчас свободна от застройки. Для детального планирования выделен земельный участок площадью 1,5 гектара.

Реклама

При этом при разработке документации подрядчик должен учесть санитарно-защитную зону будущего объекта — 150 метров. Общая территория, которую необходимо проработать с учетом этой зоны, ориентировочно составляет 17,8 гектара.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен не просто подготовить схему застройки. Сначала для территории проведут новую топографо-геодезическую съемку и создадут цифровую карту. После этого должен быть разработан сам детальный план территории с использованием геоинформационных технологий.

Проект также должен пройти стратегическую экологическую оценку. Для него необходимо подготовить соответствующий отчет, провести общественное обсуждение и представить детальный план на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.

В горсовете рассчитывают завершить подготовку детального плана уже этой осенью — 30 ноября 2026 года.

Напомним, из-за регулярных сбросов недостаточно очищенных или неочищенных стоков состояние Южного Буга продолжает ухудшаться. В Госэкоинспекции отмечают, что главным источником загрязнения остаются коммунальные предприятия с изношенными или аварийными очистными сооружениями.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Баштанка

В Баштанском районе задержали 17-летнего юношу за продажу психотропных веществ через мессенджер
Дело старосты Плющевки на Николаевщине, которого обвиняют в убийстве коллеги, передали в суд
В Николаевской области выявили два случая сжигания стерни: нарушителей оштрафовали
Реклама
Читайте также:
новости
В хирургическом корпусе больницы №3 в Николаеве заменят два лифта за ₴4,3 млн

Алена Коханчук
новости
В ЖКХ Николаева считают, что тариф на содержание домов необходимо повысить с ₴5 до ₴12 за м²

Алина Квитко
новости
В Николаеве почти 300 домов до сих пор не имеют формы управления — ЖКХ планирует провести конкурс

Алиса Меликадамян
новости
Для стабильного прохождения зимы Николаев получил 24 трансформатора на свыше ₴30 млн

Алена Коханчук
новости
В Николаеве на ряде улиц запретят ночную стоянку, чтобы автомобили не мешали уборке

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Баштанка

В Николаевской области выявили два случая сжигания стерни: нарушителей оштрафовали
Дело старосты Плющевки на Николаевщине, которого обвиняют в убийстве коллеги, передали в суд
В Баштанском районе задержали 17-летнего юношу за продажу психотропных веществ через мессенджер

В хирургическом корпусе больницы №3 в Николаеве заменят два лифта за ₴4,3 млн

В ЖКХ Николаева считают, что тариф на содержание домов необходимо повысить с ₴5 до ₴12 за м²

Для стабильного прохождения зимы Николаев получил 24 трансформатора на свыше ₴30 млн

Алена Коханчук

Главное сегодня