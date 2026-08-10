Дело старосты Плющевки на Николаевщине, которого обвиняют в убийстве коллеги, передали в суд

Обвиняемый Виктор Прокопчук на заседании по избранию меры пресечения, март 2026 года. Фото: НикВести

В Баштанский райсуд направлен обвинительный акт в отношении старосты села Плющевка Виктора Прокопчука, которого обвиняют в умышленном убийстве Светланы Ванжулы и незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.

Об этом 10 августа сообщили Николаевская областная прокуратура и Главное управление Нацполиции Николаевской области.

Напомним, как утверждает следствие, утром 17 марта мужчина пришёл на работу и зашёл в свой кабинет. Там он достал из тайника обрез охотничьего ружья и произвёл как минимум три выстрела в голову своей коллеги.

Женщина была убита в помещении сельсовета. Фото: ГУНП Николаевской области Женщина была убита в помещении сельсовета. Фото: ГУНП Николаевской области Женщина была убита в помещении сельсовета. Фото: ГУНП Николаевской области

Женщина получила смертельные ранения и скончалась на месте. В прокуратуре отмечают, что между ней и обвиняемым в течение длительного времени складывались неприязненные отношения.

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 115 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Виктор Прокопчук продолжает находиться под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Убийство в Плющевке

Трагедия произошла 17 марта в здании старостата в селе Плющевка Баштанского района Николаевской области. Следствие заявило, что в тот день между старостой Виктором Прокопчуком и его помощницей Светланой Ванжулой возник конфликт из-за длительных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина взял обрез охотничьего ружья и как минимум трижды выстрелил в женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

На следующий день, 18 марта, старосту Виктора Прокопчука поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 290 тысяч гривен. Залог за него внесли уже через день, 19 марта.

20 марта прокуратура сообщила, что намерена обжаловать решение суда о мере пресечения в отношении старосты села Плющевка.

Инцидент ранее комментировал и мэр Баштанки Александр Береговый. Он опроверг предположение, что причиной могла стать якобы «самовольная узурпация власти» в селе во время пребывания старосты в должности. По его словам, после возвращения Виктор Прокопчук беспрепятственно возобновил исполнение своих обязанностей, и вопрос о его увольнении не поднимался.

«НикВести» из собственных источников стало известно, что погибшая за неделю до убийства заявила в полицию о том, что староста принес на работу ружье, однако полиция не предприняла никаких действий. Само оружие он хранил в собственном тайнике — внутри дивана.

Однако 8 апреля в ответе на информационный запрос «НикВести» в ГУНП Николаевской области заявили, что Светлана Ванжула не обращалась в полицию с заявлениями об угрозах и наличии оружия на рабочем месте подозреваемого Виктора Прокопчука.