Тройное астрономическое совпадение: в обсерватории рассказали, смогут ли николаевцы наблюдать солнечное затмение, Персеиды и парад планет

В обсерватории рассказали, смогут ли жители Николаева увидеть солнечное затмение. Иллюстративное фото fbc.net.ua

В среду, 12 августа, можно будет наблюдать сразу три природных явления: солнечное затмение, метеорный поток Персеиды, а также парад планет.

«НикВести» узнали у сотрудников обсерватории, смогут ли жители Николаева наблюдать за этими явлениями и когда именно.

Солнечное затмение

Солнечное затмение, когда тень Луны закроет Солнце, будет видно в Украине только частично: а именно над западной частью страны. Его можно будет наблюдать примерно с 20:10 до 20:19 по киевскому времени. Максимальная фаза на западе страны — во Львове и Ужгороде — ожидается примерно в 20:43–20:47. В центральных и северных регионах, например, в Киеве или Виннице, возможно будет увидеть менее 3–7 % фазы около 20:18 – 20:24, после чего Солнце скроется за горизонтом.

Солнечное затмение в городах Украины. Фото: Киевский планетарий

Как сообщили в обсерватории, на востоке и юге Украины затмение практически не будет видно, так как Солнце зайдет за горизонт раньше или в самом начале затмения. То есть в Николаеве есть небольшая вероятность его увидеть. Но в обсерватории предупредили: если кто-то захочет наблюдать, нужно обязательно защитить глаза.

— Николаевцы смогут наблюдать максимум одну минуту, но это будет на самом закате солнца. Возможно, его будет видно на ровной местности на возвышенности, — рассказали в обсерватории.

Кроме того, в Киеве проведут онлайн-встречу «Августовское небо: Персеиды и солнечное затмение», в рамках которой перед затмением состоится лекция.

Метеорный поток Персеиды

Заведующая лаборатории «Астрономическая обсерватория имени Никфиора Калиненкова» НУК имени адмирала Макарова, инженер-исследователь Николаевской астрономической обсерватории Ольга Сергиенко рассказала «НикВести», что метеорный поток Персеиды на самом деле не имеет ничего общего с звездопадом, как его обычно называют.

— Метеорный поток не имеет никакого отношения к звездам. Это частицы от ядра кометы. Источником именно этого метеорного потока является комета Свифта-Туттля. Она каждые 136 лет приближается к Земле. По ходу орбиты кометы её ядро распадается. И когда Земля проходит этот участок, эти маленькие частицы врезаются в атмосферу, сгорают, и мы видим такие красивые явления, как будто падающая звезда, — отметила Ольга Сергиенко.

Она обратила внимание, что метеорных потоков много, но Персеиды на слуху, поскольку поток яркий и летом складываются благоприятные условия для наблюдения.

Максимальный поток приходится примерно на 12–13 августа. Наблюдать его можно начать и вечером, но во второй половине ночи он будет лучше виден.

Метеорный поток Персеиды. Иллюстративное фото 24 канал

Персеиды можно увидеть невооруженным глазом даже в городе, поскольку освещение выключают. Вспышки очень быстрые, поэтому в телескоп их можно не увидеть. Как рассказали в обсерватории, если направить телефон или камеру в небо, то каждые 2–3 секунды можно зафиксировать вспышки.

Парад планет

Ольга Сергиенко рассказала, что сейчас при закате солнца можно увидеть Венеру. Она появляется на небе первой и ярко сияет.

— Если вы воспользуетесь какой-либо оптикой, то сможете увидеть такое явление, как фаза. Для внутренних планет, таких как Меркурий и Венера, вы можете, как и в случае с Луной, наблюдать определённую фазу. То есть серп Венеры, или четверть Венеры, или три четверти, — рассказала Ольга Сергиенко.

Условный парад из шести планет жители Николаева смогут наблюдать с 11 по 13 августа. Ольга Сергиенко уточнила, что истинный парад планет, когда они выстраиваются в одну линию, является редким явлением, которое длится менее секунды.

Под утро можно будет увидеть Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Смотреть нужно будет в восточную часть неба и повернуться к юго-западу.

Как отметила Ольга Сергиенко, примерно с третьей ночи можно будет наблюдать Марс, Сатурн, Уран, Нептун.

Марс и Сатурн видны невооруженным глазом. А в бинокль можно будет увидеть кольца Сатурна, как рассказала ученый.

Чтобы увидеть Уран, тоже достаточно будет бинокля, но Нептун будет виден через небольшой телескоп.

Юпитер и Меркурий появятся низко над горизонтом к утру, за 30–40 минут до восхода солнца: Меркурий выше, Юпитер ниже.

Учёная предупредила о мерах безопасности во время наблюдений:

— Это направление на Солнце. Ни в коем случае нельзя смотреть через оптику прямо на Солнце. Обязателен фильтр, и желательно на входе, то есть окуляр не должен перегреваться. Если смотреть на Меркурий через бинокль, то нужно быть очень осторожным, чтобы не было прямого направления. То есть при наблюдении за Меркурием и Юпитером следует внимательно следить за тем, когда именно Солнце появится на горизонте. Лучше в первые пять-семь минут. Далее — очень осторожно. Особенно детям, — добавила Ольга Сергиенко.

Ранее сообщалось, что пик метеорного потока Персеиды в 2026 году придется на ночь с 12 на 13 августа, когда при благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров в час.