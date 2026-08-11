«Субвенция есть, проблем не будет», — в Николаеве объявили тендер на питание школьников на сумму ₴135,5 млн

Питание детей в школе, архивное фото НикВести

В Николаеве объявили о закупке услуг по питанию учащихся в 55 школах города с ожидаемой стоимостью 135,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Заказчиком выступило Управление образования Николаевского городского совета. Подрядчик должен организовать питание школьников с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.

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В тендере предусмотрено питание учащихся 1–11 классов, обучающихся в первую и вторую смены. Также отдельно закупается трехразовое питание для учащихся Николаевской специальной школы для детей с нарушениями зрения.

В целом закупка предусматривает более 1,6 миллиона «детско-дней» питания.

Заместитель городского головы Николаева Анатолий Петров в комментарии«НикВести» напомнил, что недавно отдельно проводилась закупка на питание в детских садах. По его словам, для школ город получает государственную субвенцию на продукты питания, а услугу по организации питания должен частично дофинансировать из городского бюджета.

— Для школ государство выделяет субвенцию на продукты питания для учеников. А услугу мы должны дофинансировать, — сказал Анатолий Петров.

Он отметил, что ориентировочно 67% финансирования составляют государственные средства, а около 33% — средства городского бюджета.

При этом Анатолий Петров заверил, что необходимое финансирование для питания школьников имеется.

— Субвенция есть. В принципе, я думаю, что проблем не будет, — сказал заместитель городского головы.

Питание в детских садах, по его словам, полностью финансируется из городского бюджета.

Ранее в июне Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на организацию питания в 44 детских садах города. Ожидаемая стоимость закупки составляла 69,1 миллиона гривен, а услуги планировалось предоставлять до конца октября.

Тогда в горсовете сообщали, что средств на питание детей до конца года не хватает. По словам заместителя городского головы Виталия Лукова, деньги на детские сады удалось найти благодаря экономии средств, предусмотренных на питание школьников.

В то же время в горсовете рассчитывали на дополнительную помощь от государства для обеспечения питания детей до конца года. По подсчетам управления образования, до конца года городу потребуется ещё почти 150 миллионов гривен: более 109 миллионов гривен — для детских садов, более 33 миллионов гривен — на софинансирование питания в школах, еще около 7 миллионов гривен — для специальных школ и учреждений профессионально-технического образования.