От «Пиратов Карибского моря» до школьного судостроительного завода: как учитель с учениками создают в Николаеве модели кораблей

Учитель технологий Дмитрий Пейчев вместе с учениками создает модели кораблей. Фото: НикВести

В Николаевской гимназии №20 работает школьный судостроительный завод, который в учебном заведении называют единственным в своём роде в стране. Вместе с учителем Дмитрием Пейчевым дети собирают модели кораблей. Идея учителя технологий попробовать создать модель корабля из фильма превратилась в большой проект гимназии, который охватил учеников с пятого по девятый класс.

Дмитрий Пейчев рассказал «НикВести», как у него возникла первая идея создать модель корабля, как он находит подход к ученикам и что запланировал нового на учебный год.

«Пираты Карибского моря» и первые модели

Дмитрий Пейчев родом из Бердянска, где в 1995 году начал работать учителем. В Николаеве он уже более 20 лет: сначала работал в гимназии №57, а затем в гимназии №20.

Первая идея создать модель корабля возникла в 2013 году после просмотра фильма. До этого, как рассказал Дмитрий Пейчев, он не занимался моделированием.

— Все началось спонтанно. Просто посмотрел «Пираты Карибского моря» и захотелось сделать этот корабль. Но сделал его по-другому. Потом привлек ребят. Я до этого никогда не делал моделей. Но мне просто захотелось. И так с 2013 года. Мы сделали четыре корабля за девять месяцев, — рассказал учитель.

Эти корабли потом много раз демонстрировали во время празднования Дня города. Но, как рассказал учитель, транспортировка сказывается, поэтому он предложил сделать модели поменьше, чтобы их было легче перевозить.

Модели кораблей, созданные в гимназии № 20. Фото: НикВести

Дмитрий Пейчев рассказал, что сначала представляет себе какой-то корабль, затем рассчитывает масштаб, ведь важно сохранить пропорции. А дальше всё идёт легче.

В создании моделей кораблей участвуют и девочки. Как рассказал Дмитрий Пейчев, учительница технологий Наталья Львовская помогает вместе с девочками. Ученицы шьют паруса, вышивают на них, раскрашивают модели и выполняют другую «ювелирную» работу.

Создание кораблей в гимназии №20. Фото из архива Дмитрия Пейчева Создание кораблей в гимназии №20. Фото из архива Дмитрия Пейчева

Модели кораблей, которые начали создавать в 2020 году, закончили только сейчас, поскольку планы прервала война. В 2025 году дети вернулись к офлайн-обучению в школе и продолжили создание моделей.

— Я каждый год планирую, как распределить работу, чтобы все были задействованы с пятого по девятый класс. Как в муравейнике. Цель заключалась в том, чтобы этим занимался не какой-то конкретный класс, а чтобы охватить всю школу. Тогда интереснее, — рассказал Дмитрий Пейчев.

По его словам, у каждого класса своя задача. Создание каждой партии из пяти кораблей он планирует на два года, начиная с седьмого класса и до выпуска учеников в девятом.

Обучение без шаблонов: как учитель находит подход к ученикам

Дмитрий Пейчев подчеркнул, что нужно найти подход к ребенку, независимо от возраста.

— Я по шаблону никогда не работал. Я уже 30 лет с детьми. Не бывает плохих детей, не бывает одинаковых. «Я сказал» здесь не действует. Надо ребенка мотивировать, заинтересовать, — поделился учитель.

Он рассказал, что начинает искать подход к ученикам с пятого класса.

— Пятиклассники ещё маленькие. Я присмотрелся, словно на рентгене, кто к чему способен. Самое главное — понять, чем кто живет. Нужно учитывать настроение. Это дети: если мы их не будем чувствовать, то они будут нас игнорировать, — отметил Дмитрий Пейчев.

Учитель технологий Дмитрий Пейчев вместе с учениками создает модели кораблей. Фото: НикВести

Также он считает, что все дети обладают склонностью к каким-то задачам.

— Я всегда говорю ребятам: не бывает задач, которые нельзя выполнить, просто нужно поставить перед собой цель. Делал ли я мало ошибок? Тысячу. Ошибок не допускает тот, кто ничего не делает. У всех людей есть склонности, просто не нужно лениться, — рассказал учитель.

Когда дети спрашивают, зачем им учиться строить корабли, учитель объясняет, что это полезные навыки в жизни, которые, в частности, развивают усидчивость и пространственное мышление, учат выполнять работу, которая может пригодиться и дома.

Создание кораблей в гимназии № 20. Фото из архива Дмитрия Пейчева Создание кораблей в гимназии № 20. Фото из архива Дмитрия Пейчева Создание кораблей в гимназии № 20. Фото из архива Дмитрия Пейчева

Учитель рассказал, что советуется с учениками, как лучше создать модель, ведь для них это важно.

— Когда мы что-то делаем, важно не просто сказать: «Я сказал, так и будет». Я всегда говорю, что это наша совместная работа. Всегда подчеркиваю, что это «мы», а не «я». Спрашиваю их мнение, как лучше сделать, советуюсь, когда они уже в 8, 9 классе. Это показывает, что они не просто исполнители, а мы все участвуем в этой работе. Чтобы не подавлять инициативу. Когда ребенок чувствует, что к его мнению прислушиваются, это совсем другое отношение. У нас постоянный диалог во время работы, — рассказал Дмитрий Пейчев.

Планы на новый учебный год

Как рассказал учитель, с учениками пробовали делать драккары, но пока работа шла с трудом. На новый учебный год для пятиклассников он готовит проект корабля в бутылке.

Дмитрий Пейчев отметил, что пятиклассники и шестиклассники начнут делать маленькие модели, чтобы осваивать всё поэтапно.

— Они начинают пилить фанеру. Пятый класс пока набьет руку: это не только пиление, но и усидчивость, и точное соблюдение размеров, — поделился учитель.

Поэтому для младших учеников он подбирает задания в соответствии с их возрастом.

— Маленькому ребенку хочется сделать что-то и чтобы результат был быстрым. Чтобы было быстро, я придумал эти бутылки. В этом году проведем такой эксперимент. Все равно найду какую-нибудь фишку, которая будет переходить из года в год. Просто нужно экспериментировать, — поделился Дмитрий Пейчев.

Создание моделей кораблей в гимназии № 20. Фото из архива Дмитрия Пейчева Создание моделей кораблей в гимназии № 20. Фото из архива Дмитрия Пейчева

Также он рассказал, что у него есть идея создания моделей испанских кораблей, но для этого нужно заниматься резьбой по дереву. Для этого планируется закупить граверы. Учитель отметил, что в этом помогает администрация школы, хотя он тоже участвует: говорит, что идея с кораблями была его, поэтому и присоединяется.

— Именно тематика кораблей у нас самая актуальная, ведь это визитная карточка нашей школы. Просто ни одна школа в Украине такого не делает. Идея была моя, но её поддержали дети и, самое главное, директор Елена Викторовна Бакаляр. Большое спасибо за это, потому что многое зависит от руководителя. Идея хорошая, но если бы не было такой поддержки, то ничего бы не получилось, — добавил учитель.



Фоторепортаж

Модели кораблей, созданные в гимназии №20. Фото: НикВести

Ранее сообщалось, что в Николаевском лицее «Академия детского творчества» нет укрытия. Родительский комитет обратился к депутатам Николаевского городского совета с просьбой помочь обустроить укрытие в помещении, которое нашли поблизости.

Однако, как заявили мэр Александр Сенкевич и депутаты, вопрос только начали изучать, и может оказаться, что подвал непригоден для использования в качестве укрытия. Поэтому делать громкие заявления о том, что его «купили», не стоит.