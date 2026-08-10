В Вознесенске обустроили локацию с фонтаном: спасатели говорят, что пожарный резервуар заблокирован

Новая локация с фонтаном в Вознесенске, где спасатели обнаружили нарушения. Фото: НикВести

Возле Дома культуры в Вознесенске создали площадку с фонтаном и скамейками. У местных жителей сразу возникли вопросы относительно вырубки деревьев, а также пожарного резервуара, который находился на этой территории. После проведенных работ в пожарно-спасательном отряде отметили, что теперь этот резервуар заблокирован, что препятствует доступу в случае возникновения пожара.

Об этом говорится в ответах на информационные запросы «НикВести» и депутату Вознесенского горсовета Виктору Осадченко.

На странице горсовета Вознесенска в «Фейсбуке» 1 июля сообщили о встрече с представителями Украинско-датского молодежного дома. Как отмечалось, представительницы Молодежного совета представили свою идею создания пространства возле дома культуры. О планах реализации речь не шла.

«Пока это лишь идея, но именно с таких идей начинаются большие перемены. Молодёжь видит это пространство как комфортную и современную площадку для отдыха, общения и проведения мероприятий, где могут появиться: фонтан, качели, уютные места для отдыха, арт-объект в форме Эйфелевой башни», — сообщили на странице городского совета Вознесенска.

Проект площадки возле Дома культуры. Фото из Facebook горсовета Вознесенска Проект площадки возле Дома культуры. Фото из Facebook горсовета Вознесенска

Однако ещё 17 июня местный житель Николай Табунщик показывал фото работ на этой локации. В комментариях жители сообщили, что речь идёт о пожарном резервуаре.

Работы с пожарным резервуаром. Фото: Facebook Николая Табунщика

В ответе на информационный запрос «НикВести» исполком Вознесенского горсовета сообщил, что идея благоустройства площадки исходила от Молодежного совета. Инициатором ремонта тротуара и укладки плитки назвали коммунальное учреждение «Городской дом культуры».

На текущий ремонт тротуара на сессии 17 июля из бюджета Вознесенска выделили 298 139 гривен. Все остальные работы, как отметили в исполкоме, проводились на средства благотворителей, но сумму не назвали.

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«Все остальные работы по благоустройству общественного пространства, в частности установка фонтана, качелей, скамеек, арт-объекта и других элементов благоустройства, осуществляются по согласованию с городским советом и за счет средств благотворителей», — сообщили чиновники.

Что касается вырубки деревьев, в исполкоме ответили, что здоровые зеленые насаждения не трогали. 25 июня составили акт обследования зеленых насаждений на участке. А в июле удалили аварийные деревья: три клена и одну акацию. Что касается корней деревьев, то отметили, что их присыпали почвой и «в ближайшее время» проведут озеленение территории.

Новая площадка с фонтаном в Вознесенске, где спасатели обнаружили нарушения. Фото: НикВести Новая локация с фонтаном в Вознесенске, где спасатели обнаружили нарушения. Фото: НикВести Новая локация с фонтаном в Вознесенске, где спасатели обнаружили нарушения. Фото: НикВести

Кроме того, в исполкоме подтвердили, что работы по обустройству пожарного резервуара и прилегающей территории начались в июне, а завершить их планируется «в течение 2026 года».

Сам резервуар, согласно ответу на запрос, является источником внешнего противопожарного водоснабжения. Он числится на учете в 12-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда. В 2025 году проверили техническое состояние резервуара.

«Было установлено, что водоем нуждается в дозаполнении противопожарным запасом воды, пожарный водоем не оборудован подъездом с твердым покрытием. Возле места расположения пожарного водоема отсутствуют соответствующие указатели с буквенным индексом «ПВ», информацией о запасе воды и количестве пожарных автомобилей, которые могут одновременно размещаться на площадке возле водоема», — говорится в ответе на запрос.

Также указано, что Главное управление ГСЧС в Николаевской области обращалось в Вознесенский горсовет, и в соответствии с этим обращением начали работы по обустройству пожарного резервуара и прилегающей территории.

«Пожарный резервуар не ликвидируется и не демонтируется. Он сохранен и в дальнейшем будет использоваться в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения. Указанный пожарный резервуар используется пожарно-спасательными подразделениями во время проведения пожарно-тактических учений в Городском доме культуры, а также может быть использован в случае возникновения пожара. Замечания, выявленные по результатам проверки ГСЧС, планируется устранить в ходе благоустройства резервуара и прилегающей территории», — сообщили в исполкоме Вознесенска 20 июля.

На замечания горожан о том, что в городе есть проблемы с водоснабжением, в исполкоме ответили, что он фонтан будет работать циклически, поэтому постоянная подпитка водой не требуется.

«Планируемый фонтан будет работать по принципу замкнутой циклической системы циркуляции воды. После первоначального наполнения вода будет непрерывно циркулировать внутри системы и использоваться повторно», — говорится в ответе.

Ответ на запрос НикВести относительно благоустройства территории возле Дома культуры в Вознесенске Ответ на запрос НикВести об обустройстве территории возле Дома культуры в Вознесенске

Вместе с тем, в группе «Вознесенск глазами людей» опубликован ответ на запрос депутата Вознесенского горсовета Виктора Осадченко от 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда. В нём говорится, что возле пожарных водоёмов должна быть площадка с твёрдым покрытием размером 12 х 12 метров для пожарных автомобилей и забора воды. Теперь доступ к резервуару заблокирован.

«Обустройство над пожарным водоёмом рекреационной инфраструктуры (фонтана, металлической арки, пешеходных дорожек) и ее перекрытие бетонными плитами привело к фактической блокировке подъезда и сделало невозможным маневр пожарно-спасательной техники при заборе воды. Текущее состояние объекта не соответствует требованиям пожарной безопасности, что создает угрозу оперативному развертыванию сил и средств в случае возникновения пожара», — говорится в ответе ГСЧС.

Также указано, что в горсовет и комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций направят обращение с просьбой срочно восстановить доступ пожарной техники или демонтировать конструкции, препятствующие этому.

Ответ спасателей по поводу пожарного резервуара: его перекрыли бетонными плитами. Facebook Виктора Осадченко Ответ спасателей по поводу пожарного резервуара: его перекрыли бетонными плитами. Facebook Виктора Осадченко

Ранее сообщалось, что в Вознесенске приступили к реализации проекта по строительству девяти новых экспериментальных водозаборных скважин, которые должны улучшить централизованное водоснабжение общины. Первую скважину начали бурить на территории инфильтрационного водозабора КП «Водоснабжение Вознесенска».