 Избиение девочки бабушкой в супермаркете на Николаевщине: мать вернулась в Украину и забирает ребёнка

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Главная Новости Инциденты 12:10, 29 июля, 2026

Избиение девочки бабушкой в супермаркете на Николаевщине: мать вернулась в Украину и забирает ребёнка

Бабуся побила онуку у супермаркеті у Вознесенську. Скриншот з відеоБабушка побила внучку в супермаркете в Вознесенске. Скриншот с видео

Мать девочки, которую бабушка избила в супермаркете в Вознесенске на Николаевщине, вернулась в Украину и подала заявление о возвращении дочери под свое воспитание.

Об этом сообщила Служба по делам детей Вознесенского городского совета.

Начальница службы по делам детей Вознесенского городского совета Жанна Тычинская, рассказала, что с матерью провели профилактическую работу. По ее словам, женщине объяснили, что ребенок находится на учете как оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах и пострадавший в результате жестокого обращения.

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Специалисты провели с женщиной профилактическую беседу и поставили семью на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах.

Жанна Тычинская сообщила, что семье дадут социальное сопровождение, помогут устроить ребенка в детский сад и будут помогать в трудоустройстве матери. Также рассматривается вопрос о лишении родительских прав отца девочки, который проживает отдельно, уклоняется от уплаты алиментов и не участвует в воспитании дочери.

— Правоохранительные органы начали уголовное дело, надеемся, что бабушка понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Украины, — отметила Жанна Тычинская.

Напомним, что инцидент произошел 23 июля в одном из супермаркетов Вознесенска в Николаевской области. На видео с камер наблюдения было зафиксировано, как 48-летняя женщина несколько раз ударила трехлетнюю внучку по лицу и ягодицам, а также дергала её за волосы. Об инциденте правоохранителям сообщил очевидец.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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