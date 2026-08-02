Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Новый колодец, который соорудили после утечек канализации в озеро в парке «Лески» в Николаеве. Фото: НикВести

Загрязнение озера в парке «Лески» сточными водами, зафиксированное весной, привело к строительству нового колодца и земляного вала, который должен предотвратить попадание сточных вод в озеро в случае аварии. Впрочем, некоторое время территория выглядела неопрятно: земля была перемешана с мусором, в частности с пластиком.

Об этом говорится в статье «НикВести»: «Утечки канализации в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески».

Отмечается, что об утечках в озеро сообщил не балансодержатель — КП «Николаевские парки», — а помощник народного депутата Олег Ливенцев. В свою очередь, «Парки» в ответе на информационный запрос сослались на то, что земельный участок, где происходили утечки канализационных стоков, расположен между территорией парка и гаражным кооперативом «Зольный».

Утечки канализации в озеро. Фото: Государственная экоинспекция Юго-Западного округа

Глава экологической комиссии Николаевского облсовета Алла Ряжских отметила, что «Николаевским паркам» задавали вопрос, обращались ли они куда-либо по поводу утечек в озеро.

— Есть директор-балансодержатель КП «Николаевские парки». Мы обратились к ним, спросили, знают ли они об этом. Знают. А что они делали? Ничего не делали, потому что я просила направить письма в «Водоканал» и ЭЛУ «Автодороги» до того, как мы (комиссия — прим.) собрались и до того, как туда прибыли представители рабочей группы. То есть до этого никто этот вопрос не поднимал. Это неправильно, на мой взгляд. Есть хозяйство, за ним нужно ухаживать, — обратила внимание депутат.

Официально об утечке воды сообщила Государственная экоинспекция Юго-Западного округа. 20 апреля на проверке уже присутствовали представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства, КП «ЭЛУ Автодорог», администрации Заводского района, главного управления Госгеокадастра в Николаевской области, водоканала, «Николаевские парки» и общественных организаций.

Тогда было зафиксировано превышение показателей по взвешенным веществам, растворенному кислороду, аммонийному азоту, нитратам и фосфатам. Поскольку канализационный колодец не принадлежал коммунальным предприятиям, начали искать его владельца. Этот вопрос далее рассматривался на экологической комиссии облсовета, а затем на Совете по вопросам сохранения биоразнообразия, охраны окружающей среды и природопользования — также при облсовете. Депутаты горсовета Николаева к обсуждению не подключались.

Состояние озера в парке «Лески». Фото: НикВести, 17 июля

В статье говорится, что остался вопрос о том, сколько канализационных стоков попадало в озеро, пока об этом официально не заявили. 12 июня «Водоканал» сообщил, что «инцидент» урегулирован.

«В настоящее время на этой частной канализационной сети утечек не происходит. На днях наши сотрудники совместно с владельцами сети провели ремонт аварийного колодца и закрыли его плотным слоем грунта для предотвращения повторных утечек в будущем», — говорится на странице водоканала от 12 июня.

В ответе на информационный запрос «НикВести» в водоканале сообщили, что балансодержателем самотечной канализационной сети по ул. Индустриальной, из которой стоки попадали в озеро, является ООО «Эрагро».

«Сброс сточных вод из частной канализационной сети ООО «Эрагро» в сети централизованного водоотведения МКП «Николаевводоканал» осуществляется на основании заключенного сторонами договора», — также ответили в водоканале.

Новый колодец в парке «Лески». Фото: НикВести, 17 июля

В статье отмечается, что ни водоканал, ни экоинспекция не измеряли, сколько сточных вод попало в озеро. Также в экоинспекции отметили, что не налагали штрафы на владельца сетей.

«На время действия военного положения инспекция имеет право проводить внеплановые проверки субъектов хозяйствования только с согласования министерства в случае определения такого субъекта хозяйствования. После проведения внеплановой проверки виновные лица привлекаются к административной ответственности», — сообщили в экоинспекции.

Водоканал совместно с владельцами сетей соорудил колодец и засыпал его землёй. В ответе на информационный запрос «Николаевские парки» сообщили, что по рекомендациям Николаевской ОВА устроили земляной вал высотой 0,5 метра и длиной около 6 метров вокруг канализационного колодца, чтобы «исключить попадание стоков на территорию парка»

«Введён ежедневный двукратный мониторинг текущей ситуации вокруг парка на предмет аварийности», — говорится в ответе на запрос.

В статье отмечается, что новый канализационный колодец и территория вокруг него по состоянию на 17 июля выглядели неопрятно. Грунт, которым засыпали колодец и соорудили вал, был перемешан с мусором, в частности с пластиком. Рядом валялась одежда, которая, судя по всему, лежит там уже давно.

Новый колодец в парке «Лески». Фото: НикВести, 17 июля Новый колодец в парке «Лески». Фото: НикВести, 17 июля Новый колодец в парке «Лески». Фото: НикВести, 17 июля

Администрация Заводского района прокомментировала, кто должен следить за территорией со стороны ул. Индустриальной, где построили новый колодец. На основании решения исполкома ответственность за санитарную очистку территории, не охваченной ОСМД, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, несет КП «Николаевские парки».

«С целью поддержания надлежащего санитарного состояния указанной территории администрацией Заводского района было направлено письмо КП «Николаевские парки» о принятии мер в соответствии с предоставленными полномочиями», — сообщили в администрации Заводского района.

Напомним, что жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом, а затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая еще в середине июня. Однако сточные воды до сих пор не откачаны.