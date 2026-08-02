Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Загрязнение озера в парке «Лески» сточными водами, зафиксированное весной, привело к строительству нового колодца и земляного вала, который должен предотвратить попадание сточных вод в озеро в случае аварии. Впрочем, некоторое время территория выглядела неопрятно: земля была перемешана с мусором, в частности с пластиком.
Об этом говорится в статье «НикВести»: «Утечки канализации в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески».
Отмечается, что об утечках в озеро сообщил не балансодержатель — КП «Николаевские парки», — а помощник народного депутата Олег Ливенцев. В свою очередь, «Парки» в ответе на информационный запрос сослались на то, что земельный участок, где происходили утечки канализационных стоков, расположен между территорией парка и гаражным кооперативом «Зольный».
Глава экологической комиссии Николаевского облсовета Алла Ряжских отметила, что «Николаевским паркам» задавали вопрос, обращались ли они куда-либо по поводу утечек в озеро.
— Есть директор-балансодержатель КП «Николаевские парки». Мы обратились к ним, спросили, знают ли они об этом. Знают. А что они делали? Ничего не делали, потому что я просила направить письма в «Водоканал» и ЭЛУ «Автодороги» до того, как мы (комиссия — прим.) собрались и до того, как туда прибыли представители рабочей группы. То есть до этого никто этот вопрос не поднимал. Это неправильно, на мой взгляд. Есть хозяйство, за ним нужно ухаживать, — обратила внимание депутат.
Официально об утечке воды сообщила Государственная экоинспекция Юго-Западного округа. 20 апреля на проверке уже присутствовали представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства, КП «ЭЛУ Автодорог», администрации Заводского района, главного управления Госгеокадастра в Николаевской области, водоканала, «Николаевские парки» и общественных организаций.
Тогда было зафиксировано превышение показателей по взвешенным веществам, растворенному кислороду, аммонийному азоту, нитратам и фосфатам. Поскольку канализационный колодец не принадлежал коммунальным предприятиям, начали искать его владельца. Этот вопрос далее рассматривался на экологической комиссии облсовета, а затем на Совете по вопросам сохранения биоразнообразия, охраны окружающей среды и природопользования — также при облсовете. Депутаты горсовета Николаева к обсуждению не подключались.
В статье говорится, что остался вопрос о том, сколько канализационных стоков попадало в озеро, пока об этом официально не заявили. 12 июня «Водоканал» сообщил, что «инцидент» урегулирован.
«В настоящее время на этой частной канализационной сети утечек не происходит. На днях наши сотрудники совместно с владельцами сети провели ремонт аварийного колодца и закрыли его плотным слоем грунта для предотвращения повторных утечек в будущем», — говорится на странице водоканала от 12 июня.
В ответе на информационный запрос «НикВести» в водоканале сообщили, что балансодержателем самотечной канализационной сети по ул. Индустриальной, из которой стоки попадали в озеро, является ООО «Эрагро».
«Сброс сточных вод из частной канализационной сети ООО «Эрагро» в сети централизованного водоотведения МКП «Николаевводоканал» осуществляется на основании заключенного сторонами договора», — также ответили в водоканале.
В статье отмечается, что ни водоканал, ни экоинспекция не измеряли, сколько сточных вод попало в озеро. Также в экоинспекции отметили, что не налагали штрафы на владельца сетей.
«На время действия военного положения инспекция имеет право проводить внеплановые проверки субъектов хозяйствования только с согласования министерства в случае определения такого субъекта хозяйствования. После проведения внеплановой проверки виновные лица привлекаются к административной ответственности», — сообщили в экоинспекции.
Водоканал совместно с владельцами сетей соорудил колодец и засыпал его землёй. В ответе на информационный запрос «Николаевские парки» сообщили, что по рекомендациям Николаевской ОВА устроили земляной вал высотой 0,5 метра и длиной около 6 метров вокруг канализационного колодца, чтобы «исключить попадание стоков на территорию парка»
«Введён ежедневный двукратный мониторинг текущей ситуации вокруг парка на предмет аварийности», — говорится в ответе на запрос.
В статье отмечается, что новый канализационный колодец и территория вокруг него по состоянию на 17 июля выглядели неопрятно. Грунт, которым засыпали колодец и соорудили вал, был перемешан с мусором, в частности с пластиком. Рядом валялась одежда, которая, судя по всему, лежит там уже давно.
Администрация Заводского района прокомментировала, кто должен следить за территорией со стороны ул. Индустриальной, где построили новый колодец. На основании решения исполкома ответственность за санитарную очистку территории, не охваченной ОСМД, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, несет КП «Николаевские парки».
«С целью поддержания надлежащего санитарного состояния указанной территории администрацией Заводского района было направлено письмо КП «Николаевские парки» о принятии мер в соответствии с предоставленными полномочиями», — сообщили в администрации Заводского района.
Напомним, что жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом, а затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая еще в середине июня. Однако сточные воды до сих пор не откачаны.
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