Недалеко от Николаева мужчина выбросил мусор мимо контейнера и получил административный протокол

В Николаевской области мужчина выбросил мусор не в контейнер — ему составили протокол. Фото: экоинспекция

В Мишково-Погориловской общине мужчина выбросил пакеты с мусором за пределами садоводческого товарищества «Росинка». За это на него составили административный протокол.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В инспекцию обратились жители общества, которые пожаловались на мусор. В ходе проверки инспекторы установили, что на территории «Росинки» имеется контейнер для бытовых отходов и договор на их регулярный вывоз.

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Несмотря на это, один из членов товарищества оставил пакеты с мусором за забором. Жители установили, кто это сделал, и вернули ему его же отходы.

Во время рейда экоинспектор составил на мужчину протокол по статье 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В экоинспекции напомнили, что даже когда для сбора мусора созданы все условия, порядок зависит от того, пользуются ли люди контейнерами, а не выбрасывают отходы где попало.

Напомним, что в Николаевской области обнаружили незаконную свалку отходов животного происхождения.