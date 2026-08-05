В Николаевской области обнаружили незаконную свалку отходов животного происхождения

В Николаевской области подтвердили факт незаконного сброса отходов животного происхождения. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа

На окраине Первомайска, вблизи бывшего завода «Фрегат», государственные инспекторы подтвердили факт незаконного сброса отходов животного происхождения.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

В ходе обследования инспекторы обнаружили четыре очага с отходами после забоя свиней и крупного рогатого скота. Общая площадь загрязнения превышает 20 квадратных метров.

Также специалисты отобрали образцы почвы для лабораторных исследований, чтобы определить, попали ли в землю загрязняющие вещества и в каком количестве.

Отмечается, что правоохранители будут устанавливать лиц, которые могут быть причастны к данному правонарушению, а Первомайский городской совет должен организовать уборку территории и обеспечить надлежащее обращение с отходами.

В Николаевской области подтвердили незаконный сброс отходов животного происхождения. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа В Николаевской области подтвердили незаконный сброс отходов животного происхождения. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа

Ранее сообщалось, что в первом полугодии этого года экоинспекция зафиксировала 769 обращений от жителей Николаевской и Одесской областей. Чаще всего сообщали о несанкционированных свалках.