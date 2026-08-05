 В Николаевской области обнаружили незаконную свалку отходов животного происхождения

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Главная Новости Экология 10:23, 05 августа, 2026

В Николаевской области обнаружили незаконную свалку отходов животного происхождения

На Миколаївщині підтвердили незаконне скидання відходів тваринного походження. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуВ Николаевской области подтвердили факт незаконного сброса отходов животного происхождения. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа

На окраине Первомайска, вблизи бывшего завода «Фрегат», государственные инспекторы подтвердили факт незаконного сброса отходов животного происхождения.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

В ходе обследования инспекторы обнаружили четыре очага с отходами после забоя свиней и крупного рогатого скота. Общая площадь загрязнения превышает 20 квадратных метров.

Также специалисты отобрали образцы почвы для лабораторных исследований, чтобы определить, попали ли в землю загрязняющие вещества и в каком количестве.

Отмечается, что правоохранители будут устанавливать лиц, которые могут быть причастны к данному правонарушению, а Первомайский городской совет должен организовать уборку территории и обеспечить надлежащее обращение с отходами.

На Миколаївщині підтвердили незаконне скидання відходів тваринного походження. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуВ Николаевской области подтвердили незаконный сброс отходов животного происхождения. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа
На Миколаївщині підтвердили незаконне скидання відходів тваринного походження. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуВ Николаевской области подтвердили незаконный сброс отходов животного происхождения. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа

Ранее сообщалось, что в первом полугодии этого года экоинспекция зафиксировала 769 обращений от жителей Николаевской и Одесской областей. Чаще всего сообщали о несанкционированных свалках.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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