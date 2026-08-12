 В Бугском лимане из-за удара дрона произошла утечка топлива

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Главная Новости Экология 11:11, 12 августа, 2026

В Бугском лимане из-за удара дрона произошла утечка топлива

Витік пального у Бузькому лимані через удар дрона. Ілюстративне фото tripmustgoonУтечка топлива в Бугском лимане в результате удара дрона. Иллюстративное фото tripmustgoon

В результате столкновения дрона с судном 17 июля в Бугском лимане произошла утечка топлива из поврежденного спасательного плота.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Загрязнение охватило 900 квадратных метров водной поверхности. По расчетам экологических инспекторов, сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет более 53 тысяч гривен.

Напомним, что в Бугском лимане в Николаеве обнаружили загрязненную воду, похожую на канализационные стоки. Экологи выясняют, как они попали в водоем.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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