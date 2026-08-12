В Бугском лимане из-за удара дрона произошла утечка топлива
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В результате столкновения дрона с судном 17 июля в Бугском лимане произошла утечка топлива из поврежденного спасательного плота.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Загрязнение охватило 900 квадратных метров водной поверхности. По расчетам экологических инспекторов, сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет более 53 тысяч гривен.
Напомним, что в Бугском лимане в Николаеве обнаружили загрязненную воду, похожую на канализационные стоки. Экологи выясняют, как они попали в водоем.
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