В Бугском лимане из-за удара дрона произошла утечка топлива

Утечка топлива в Бугском лимане в результате удара дрона. Иллюстративное фото tripmustgoon

В результате столкновения дрона с судном 17 июля в Бугском лимане произошла утечка топлива из поврежденного спасательного плота.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Загрязнение охватило 900 квадратных метров водной поверхности. По расчетам экологических инспекторов, сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет более 53 тысяч гривен.

Напомним, что в Бугском лимане в Николаеве обнаружили загрязненную воду, похожую на канализационные стоки. Экологи выясняют, как они попали в водоем.