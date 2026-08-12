 Жительницу Николаева подозревают в передаче РФ данных о военных объектах: её поместили под стражу

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Главная Новости Правосудие 18:23, 12 августа, 2026

Жительницу Николаева подозревают в передаче РФ данных о военных объектах: её поместили под стражу

Суд. Фото ілюстративне: pixabayСуд. Иллюстративное фото: pixabay

Жительнице Николаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, женщина собирала информацию о расположении украинских военных и военных объектов в городе и передавала её гражданину РФ.

Об этом свидетельствует постановление Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам дела, женщина общалась через мессенджер с пользователем по имени «Евгений», которого следствие считает гражданином России. По версии правоохранителей, он интересовался расположением украинских военных и объектов, а также информацией, которая могла быть использована для корректировки ударов по Николаевской области.

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Первый эпизод касался понтонного моста. В июне собеседник спросил женщину, есть ли там блокпост и можно ли свободно пройти по мосту. В ответ она сообщила, что мост перекрыт с обеих сторон, описала ограждение и расположенные поблизости объекты. В частности, она рассказала о двухэтажном здании, автобусе и большом количестве пакетов с водой.

В другом эпизоде женщина описывала ситуацию в районе улицы Адмиральской. По данным следствия, она сообщила о блокпосте, военных, перекрытии улиц бетонными плитами и противотанковыми заграждениями. Также она обратила внимание собеседника на здание, за которым, как указано в материалах дела, нужно было «понаблюдать».

В третьем эпизоде собеседник попросил женщину проверить информацию о воинской части вблизи моста в направлении Одесского шоссе.

На следующий день, по данным следствия, женщина передала результаты наблюдения. Она описала количество и типы автобусов и автомобилей, а также военнослужащих, которые выходили с территории.

В суде женщина признала свою вину. В то же время она и ее адвокат возражали против содержания под стражей и просили определить размер залога.

Прокуратура настаивала на применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд постановил взять женщину под стражу на 60 дней без определения размера залога.

Напомним, в начале августа Служба безопасности Украины задержала 37-летнего жителя Николаевской области по подозрению в передаче российским спецслужбам координат позиций противовоздушной обороны и логистических складов Сил обороны на юге Украины.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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