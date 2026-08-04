В Николаеве будут судить корректировщика, который передавал РФ координаты ПВО и складов ВСУ
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Служба безопасности Украины задержала 37-летнего жителя Николаевской области, который передавал российским спецслужбам координаты позиций противовоздушной обороны и логистических складов Сил обороны на юге Украины. Следователи направили обвинительный акт в его отношении в суд.
Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области.
По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за постов в поддержку российского режима в Telegram-каналах.
Собирая данные для врага, фигурант объезжал территории под видом бытовых дел, после чего отправлял куратору текстовые сообщения с указанием местоположений украинских военных.
Контрразведчики задержали мужчину по месту его проживания и приняли меры по обеспечению безопасности объектов ВСУ.
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Одессе Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 16-летнего юношу, который по заданию российских спецслужб поджог спецтехнику на объекте критической инфраструктуры
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