 В Николаеве в результате пожара в многоэтажке погиб мужчина

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Главная Новости Инциденты 9:52, 07 августа, 2026

В Николаеве в результате пожара в многоэтажке погиб мужчина

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаеве во время пожара в квартире на девятом этаже многоэтажного дома погиб мужчина. Всего за сутки и ночь на 7 августа в Николаевской области зарегистрировано 40 пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожар возник в комнате квартиры на девятом этаже десятиэтажного дома. В ходе разведки пожарные обнаружили тело 69-летнего владельца квартиры.

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Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают.

Большинство остальных пожаров возникли на открытых территориях и в жилом секторе. Горели сухостой, кустарники, мусор и пожнивные остатки. Общая площадь пожаров превысила 25 гектаров.

Больше всего возгораний зафиксировали в Баштанском районе — 11. В Николаевском районе произошло девять пожаров, в Вознесенском — семь, еще по шесть — в Первомайском районе и Николаеве.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого спасатели ликвидировали на территории Николаевской области 31 пожар. Подавляющее большинство возгораний произошло в экосистемах.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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