В Николаеве в результате пожара в многоэтажке погиб мужчина
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаеве во время пожара в квартире на девятом этаже многоэтажного дома погиб мужчина. Всего за сутки и ночь на 7 августа в Николаевской области зарегистрировано 40 пожаров.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
Пожар возник в комнате квартиры на девятом этаже десятиэтажного дома. В ходе разведки пожарные обнаружили тело 69-летнего владельца квартиры.
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Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают.
Большинство остальных пожаров возникли на открытых территориях и в жилом секторе. Горели сухостой, кустарники, мусор и пожнивные остатки. Общая площадь пожаров превысила 25 гектаров.
Больше всего возгораний зафиксировали в Баштанском районе — 11. В Николаевском районе произошло девять пожаров, в Вознесенском — семь, еще по шесть — в Первомайском районе и Николаеве.
Напомним, что за сутки до этого спасатели ликвидировали на территории Николаевской области 31 пожар. Подавляющее большинство возгораний произошло в экосистемах.
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