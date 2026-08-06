Николаевский горсовет просит Кабмин и Верховную Раду выделить городу ₴1,18 млрд

Николаевский горсовет просит Кабмин и ВРУ выделить ₴1,18 млрд в виде дотаций. Фото: Архив НикВести

Николаевский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабмину. Город просит 1,18 миллиарда гривен дополнительной дотации из государственного бюджета Украины на 2026 год, поскольку в местном бюджете есть дефицит, в частности на выплату зарплат, питание в детских садах, выплату компенсаций за проезд льготникам.

За обращение депутаты проголосовали сегодня, 6 августа, на сессии горсовета Николаева, сообщают «НикВести».

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое обращение подают повторно, поскольку Минфин и Кабмин не ответили в прошлый раз. К тому же обновили состав Кабмина: в него теперь входят представители Николаевской области.

— Это решение у нас появилось в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи с изменением состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь у нас больше представителей Николаевской области в этом составе правительства. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

«За» обращение проголосовали 32 депутата.

В тексте обращения отмечается, что на наполнение бюджета повлияло то, что город лишился поступлений от налога на доходы физических лиц. Это назвали основным источником доходов местного бюджета.

«В результате изменений в бюджетном законодательстве и исключения НДФЛ из денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов бюджет Николаевской городской территориальной общины недополучил в 2025 году 2,7 миллиарда гривен, а в 2026 году эта сумма составит уже около 3 миллиардов гривен, или почти 50% от общего объема поступлений НДФЛ», — говорится в обращении.

Также в обращении указано, что дефицит бюджета составляет около 1,178 миллиарда гривен. В частности:

на зарплату работникам бюджетной сферы — 169,9 миллионов гривен;

на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 133,5 миллиона гривен;

на обеспечение питанием в детских садах и учащихся 1–11 классов в школах — 65,8 млн гривен;

на компенсационные выплаты за льготный проезд на автотранспорте — 15,3 миллиона гривен;

обеспечение выплаты компенсации учащимся профессиональных учебных заведений;

обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, и учащимся, которым назначен опекун или попечитель — 9 миллионов гривен;

на решение проблем с питьевой водой и на обеспечение бесперебойного функционирования системы теплоснабжения — 784,5 миллиона гривен.

Напомним, что Николаевский городской совет в мае обратился в Кабмин с просьбой выделить городу дополнительную дотацию в размере 1,1 миллиарда гривен.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, где будет отстаивать потребность города в субвенции в размере 1,1 миллиарда гривен. Позже он рассказал, что Министерство финансов в течение 4 месяцев будет изучать состояние городского бюджета, чтобы обосновать необходимость дофинансирования из госбюджета.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, решение о выделении дополнительных средств зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.

Как отмечал мэр Александр Сенкевич, по состоянию на июль правительство так и не дало официального ответа, а Министерство финансов продолжает анализировать городской бюджет.

В то же время новоназначенный министр по делам ветеранов, бывший глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать область и пообещал отстаивать её интересы при распределении средств государственного бюджета и работать над экономической стратегией «Юг 2.0».

Нехватка средств в бюджете Николаева

Николаевский городской совет обратился к правительству и парламенту с просьбой предоставить дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчетам города, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1 миллиард 140 миллионов гривен.

В целом доходы бюджета на 2026 год составляют 5,54 миллиарда гривен, общий объем расходов бюджета — 5,26 миллиарда гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджет на 2026 год фактически является бюджетом выживания и не покрывает всех потребностей общины. В частности, в бюджете Николаева нет средств на повышение заработной платы учителям, инициированное государством.