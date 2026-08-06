 Николаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду

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Главная Новости Спорт 13:13, 06 августа, 2026

Николаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: Федерація України зі стрибків у водуНиколаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду. Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

Николаевские спортсмены Ксения Байло и Алексей Середа стали чемпионами Европы в смешанных синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Как сообщили в НОК Украины, для сборной Украины эта медаль стала первой золотой на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Украинский дуэт набрал 323,16 балла. Байло и Середа вышли на первое место после второго прыжка и удержали лидерство до завершения соревнований.

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: tribunaНиколаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду. Фото: tribuna

Второе место заняли спортсмены из Германии, набравшие 317,76 балла. Бронзовые медали завоевал дуэт из Испании с результатом 297,48 балла.

Отмечается, что это первая золотая медаль сборной Украины на чемпионате Европы 2026 года — и четвертая в общем зачете.

Для спортсменов это уже третьи медали на нынешнем чемпионате. Ранее они вместе завоевали бронзу в командном турнире. Также Байло стала бронзовой призеркой в женских синхронных прыжках, а Середа — в мужских.

«Ксения и Алексей вернулись к совместным выступлениям в этой дисциплине на континентальных первенствах — в последний раз вместе они прыгали в 2021 году, где также завоевали золото», — говорится в сообщении.

Всего у Алексея Середы 14 медалей чемпионатов Европы — девять золотых, три серебряные и две бронзовые. У Ксении Байло — 12 наград: пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

Миколаївці Байло та Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Фото: tribunaНиколаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду. Фото: tribuna

Напомним, что в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля. За первые два дня соревнований украинские прыгуны в воду уже завоевали две бронзовые медали, к которым присоединились николаевские спортсмены Алексей Середа и Ксения Байло.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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