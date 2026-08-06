Николаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду. Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

Николаевские спортсмены Ксения Байло и Алексей Середа стали чемпионами Европы в смешанных синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Как сообщили в НОК Украины, для сборной Украины эта медаль стала первой золотой на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Украинский дуэт набрал 323,16 балла. Байло и Середа вышли на первое место после второго прыжка и удержали лидерство до завершения соревнований.

Николаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду. Фото: tribuna

Второе место заняли спортсмены из Германии, набравшие 317,76 балла. Бронзовые медали завоевал дуэт из Испании с результатом 297,48 балла.

Отмечается, что это первая золотая медаль сборной Украины на чемпионате Европы 2026 года — и четвертая в общем зачете.

Для спортсменов это уже третьи медали на нынешнем чемпионате. Ранее они вместе завоевали бронзу в командном турнире. Также Байло стала бронзовой призеркой в женских синхронных прыжках, а Середа — в мужских.

«Ксения и Алексей вернулись к совместным выступлениям в этой дисциплине на континентальных первенствах — в последний раз вместе они прыгали в 2021 году, где также завоевали золото», — говорится в сообщении.

Всего у Алексея Середы 14 медалей чемпионатов Европы — девять золотых, три серебряные и две бронзовые. У Ксении Байло — 12 наград: пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

Николаевцы Байло и Середа стали чемпионами Европы по прыжкам в воду. Фото: tribuna

Напомним, что в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля. За первые два дня соревнований украинские прыгуны в воду уже завоевали две бронзовые медали, к которым присоединились николаевские спортсмены Алексей Середа и Ксения Байло.