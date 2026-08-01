В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта — николаевцы Середа и Байло уже завоевали две медали для Украины
-
- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
-
В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля. За два дня соревнований украинские прыгуны в воду уже завоевали две бронзовые медали, к которым присоединились николаевские спортсмены Алексей Середа и Ксения Байло.
Трансляцию соревнований ведет «Суспильне Спорт».
Первую медаль сборная Украины завоевала в смешанном командном турнире по прыжкам в воду. В составе команды выступили николаевцы Алексей Середа и Ксения Байло, а также Кирилл Болюх и Ксения Бочек.
Командный микст состоял из шести прыжков с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки. Украинцы набрали 368,20 балла и стали бронзовыми призёрами турнира.
После первой половины соревнований сборная Украины занимала лишь седьмое место среди девяти команд, однако благодаря удачным выступлениям в заключительных раундах смогла вернуться в борьбу за медали и опередить команду Польши всего на 0,15 балла.
Наибольший вклад в результат команды внесли именно прыжки с участием Алексея Середы. Вместе с Ксенией Байло он получил 63 балла за синхронный прыжок в третьем раунде, еще 81 балл заработал за индивидуальное выступление, а в заключительном синхронном прыжке вместе с Байло — 72 балла.
Победу в командном турнире одержала Италия (410,60 балла), второе место заняли «нейтральные» спортсмены (385,80), а Украина стала третьей.
Уже 1 августа украинская команда пополнила медальный зачет ещё одной бронзой. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки третье место заняли Ксения Байло и София Выставкина.
После двух стартовых раундов украинки шли четвертыми, а после третьего прыжка опустились на пятую позицию. Решающими стали два заключительных прыжка с коэффициентом сложности 3,2.
В четвёртом раунде Байло и Выставкина выполнили прыжок с 3,5 сальто в группировке, за который получили 75,84 балла — это стала самая высокая оценка среди всех участниц финала за отдельную попытку. Благодаря этому украинки вернулись на третье место и удержали его до завершения соревнований, набрав в общей сложности 286,20 балла.
Для Ксении Байло эта награда стала уже второй бронзой на нынешнем чемпионате Европы и 14-й медалью континентального первенства в карьере.
Еще один представитель Николаева продолжает борьбу за медали. Даниил Коновалов в паре с Александром Олиферчиком успешно прошли квалификацию в прыжках с однометрового трамплина.
По итогам отбора Коновалов с результатом 329,85 балла занял десятое место, а Олиферчик, набрав 325,20 балла, вышел в финал с 12-й, последней проходной позиции. Финал дисциплины должен состояться 1 августа.
Напомним, в Гонконге Алина Полозюк из Николаевазавоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2026 по фехтованию в женской рапире.
Последние новости про: Спорт
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести