Экоинспекция получила более 700 обращений от жителей Николаевской и Одесской областей: чаще всего жаловались на свалки

Несанкционированная свалка в Коблевской общине. Фото Госэкоинспекции Юго-Западного округа

В первом полугодии этого года экоинспекция зафиксировала 769 обращений от жителей Николаевской и Одесской областей. Чаще всего сообщали о несанкционированных свалках.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Отмечается, что обращений по поводу мусорных свалок было 351. Еще 127 касались повреждения зеленых насаждений и лесов, 23 — загрязнения атмосферного воздуха, 9 — деятельности предприятий. Остальные 259 обращений касались разных вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

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Чаще всего люди обращаются в экоинспекцию индивидуально. Таких обращений было 748, а коллективных — 21. Их подписали 528 человек.

Также в экоинспекции отметили, что 223 обращения были удовлетворены. Еще по 458 дали разъяснения, шесть перенаправили в другие службы. А в 20 случаях жалобы были отклонены.

Напомним, в Вознесенске государственные экоинспекторы зафиксировали повреждение многолетнего дуба диаметром 170 см на одной из городских аллей. По факту обрезки ветвей дерева и складирования строительных отходов составили протоколы об административных правонарушениях.

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