 Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

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Главная Новости Самоуправление 10:22, 03 августа, 2026

Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Вода у річці Південний Буг у Миколаєві, літо 2026 року, фото «НикВести»Вода в реке Южный Буг в Николаеве, лето 2026 года, фото «НикВести»

К 2030 году на реализацию программы восстановления бассейна реки Южный Буг планируется выделить почти 29 миллиардов гривен. Для Николаевской области предусмотрено 17 основных природоохранных мероприятий, среди которых — реконструкция очистных сооружений, создание прибрежных защитных полос и расчистка рек.

Об этом в комментарии «НикВести» сообщили в Бассейновом управлении водных ресурсов реки Южный Буг.

В целом программа на шесть лет включает 130 мероприятий, из которых 110 — основные и ещё 20 — дополнительные. Почти 70% всех основных мероприятий касаются строительства или реконструкции очистных сооружений, ведь именно недостаточно очищенные стоки называют одной из главных причин загрязнения реки.

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Самой дорогостоящей частью программы станет модернизация очистной инфраструктуры в крупных и средних городах. На эти работы предусмотрено 19,8 миллиарда гривен. Еще 7,4 миллиарда гривен планируется направить на реконструкцию очистных сооружений в небольших городах и поселках. Отдельно будут финансироваться мероприятия по восстановлению русел рек, расчистке водоемов и установлению водоохранных зон.

В Бассейновом управлении отмечают, что сегодня главными проблемами Южного Буга остаются загрязнение органическими и биогенными веществами, зарегулирование русла, изменение климата, распространение инвазивных видов и последствия российской агрессии. В то же время экологическое состояние реки в масштабах всего бассейна пока официально не определено, поскольку продолжается государственный мониторинг вод.

Читайте также статью «НикВести» «Одна река для двух областей. Как состояние Южного Буга в Хмельницкой области влияет на воду, которую получает Николаев».

Напомним, что в Черкасской области фермерское хозяйство начало использовать воду из Синюхи для орошения полей. Река является одним из крупнейших притоков Южного Буга, из которого ниже по течению забирают воду для централизованного водоснабжения Николаева.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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