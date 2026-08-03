В Николаеве жители Терновки пожаловались на стихийную свалку
-
- Алина КвиткоРепортер
-
В микрорайоне Терновка в Николаеве возле гнезда, где живут три аиста, обнаружили стихийную свалку — в администрации Центрального района проверят, есть ли у жителей прилегающих улиц договоры на вывоз отходов.
О проблеме сообщила местная жительница Лилия Ныркова в Contact Center при Николаевском городском совете.
— В конце улицы Эмила Димитрова находится гнездо, в котором в настоящее время обитают три аиста. Так вот, вокруг этого гнезда образовалась стихийная свалка, которая портит окружающую среду. Прошу устранить данную проблему и принять какие-либо меры, чтобы предотвратить повторное образование мусорной свалки и привлечь к ответственности недобросовестных жителей громады, — написала она.
В КП «Николаевкоммунтранс» после обследования подтвердили, что вблизи домов №1 и №2 на улице Эмила Димитрова действительно находится несанкционированная свалка, которая в основном состоит из строительных, крупногабаритных отходов и растительных остатков. На предприятии сообщили, что готовят обращение в администрацию Центрального района для установления лиц, причастных к его образованию.
Если владельцев отходов удастся установить, они должны возместить расходы на уборку и компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб. Если же виновных не найдут, ликвидацию свалки проведет КП «Николаевкоммунтранс» за счет средств местного бюджета — при условии наличия соответствующего финансирования.
Глава администрации Центрального района Александр Береза в комментарии «НикВести» сообщил, что проверят, заключили ли жители этой и прилегающих улиц договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов.
— Проведем проверку наличия договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов у жителей этой улицы и прилегающих улиц, — сказал он.
По словам Александра Березы, проблема с вывозом мусора в Терновке существовала и раньше. Он пояснил, что часть жителей пользовалась услугами частного перевозчика, который не является официальным поставщиком услуг по вывозу бытовых отходов в Николаеве.
— Люди пользовались услугами другого предпринимателя по вывозу твердых бытовых отходов. Он не является официальным перевозчиком, а услугу оказывал некачественно, поэтому мусор вывозился несистематически, — отметил глава райадминистрации.
Он добавил, что недавно исполком Николаевского городского совета принял решение, которое должно урегулировать ситуацию с вывозом мусора именно в Терновке.
— Я хочу верить, что это позволит урегулировать ситуацию с вывозом мусора в этом микрорайоне, — сказал Александр Береза.
Также он напомнил, что жители могут легально избавиться от строительных и крупногабаритных отходов. Для этого можно заказать отдельную услугу в КП «Николаевкоммунтранс» или самостоятельно вывезти мусор на городской полигон, приобретя соответствующие талоны. Большие объемы строительного мусора после ремонта не входят в стандартную услугу по вывозу бытовых отходов и должны вывозиться отдельно.
Напомним, на исполкоме 22 июля для жителей Терновки утвердили отдельный порядок перерасчета платы за вывоз мусора. Таким решением собираются решить проблему с двойными платежками в микрорайоне. Жителям дали 90 дней, чтобы подать заявления с пакетом документов для перерасчета.
Ранее сообщалось, что в Николаеве возле контейнерных площадок вновь фиксируются стихийные свалки. В КП «Николаевкоммунтранс» говорят, что неизвестные привозят отходы на грузовиках и оставляют их рядом с контейнерами.
Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.
Последние новости про: Жалоба
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести