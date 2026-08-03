В Николаеве жители Терновки пожаловались на стихийную свалку

В Терновке пожаловались на самовольную свалку: власти будут искать нарушителей. Фото: Лилия Ныркова

В микрорайоне Терновка в Николаеве возле гнезда, где живут три аиста, обнаружили стихийную свалку — в администрации Центрального района проверят, есть ли у жителей прилегающих улиц договоры на вывоз отходов.

О проблеме сообщила местная жительница Лилия Ныркова в Contact Center при Николаевском городском совете.

— В конце улицы Эмила Димитрова находится гнездо, в котором в настоящее время обитают три аиста. Так вот, вокруг этого гнезда образовалась стихийная свалка, которая портит окружающую среду. Прошу устранить данную проблему и принять какие-либо меры, чтобы предотвратить повторное образование мусорной свалки и привлечь к ответственности недобросовестных жителей громады, — написала она.

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В КП «Николаевкоммунтранс» после обследования подтвердили, что вблизи домов №1 и №2 на улице Эмила Димитрова действительно находится несанкционированная свалка, которая в основном состоит из строительных, крупногабаритных отходов и растительных остатков. На предприятии сообщили, что готовят обращение в администрацию Центрального района для установления лиц, причастных к его образованию.

Если владельцев отходов удастся установить, они должны возместить расходы на уборку и компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб. Если же виновных не найдут, ликвидацию свалки проведет КП «Николаевкоммунтранс» за счет средств местного бюджета — при условии наличия соответствующего финансирования.

Глава администрации Центрального района Александр Береза в комментарии «НикВести» сообщил, что проверят, заключили ли жители этой и прилегающих улиц договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов.

— Проведем проверку наличия договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов у жителей этой улицы и прилегающих улиц, — сказал он.

По словам Александра Березы, проблема с вывозом мусора в Терновке существовала и раньше. Он пояснил, что часть жителей пользовалась услугами частного перевозчика, который не является официальным поставщиком услуг по вывозу бытовых отходов в Николаеве.

— Люди пользовались услугами другого предпринимателя по вывозу твердых бытовых отходов. Он не является официальным перевозчиком, а услугу оказывал некачественно, поэтому мусор вывозился несистематически, — отметил глава райадминистрации.

Он добавил, что недавно исполком Николаевского городского совета принял решение, которое должно урегулировать ситуацию с вывозом мусора именно в Терновке.

— Я хочу верить, что это позволит урегулировать ситуацию с вывозом мусора в этом микрорайоне, — сказал Александр Береза.

Также он напомнил, что жители могут легально избавиться от строительных и крупногабаритных отходов. Для этого можно заказать отдельную услугу в КП «Николаевкоммунтранс» или самостоятельно вывезти мусор на городской полигон, приобретя соответствующие талоны. Большие объемы строительного мусора после ремонта не входят в стандартную услугу по вывозу бытовых отходов и должны вывозиться отдельно.

Напомним, на исполкоме 22 июля для жителей Терновки утвердили отдельный порядок перерасчета платы за вывоз мусора. Таким решением собираются решить проблему с двойными платежками в микрорайоне. Жителям дали 90 дней, чтобы подать заявления с пакетом документов для перерасчета.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле контейнерных площадок вновь фиксируются стихийные свалки. В КП «Николаевкоммунтранс» говорят, что неизвестные привозят отходы на грузовиках и оставляют их рядом с контейнерами.