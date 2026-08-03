 Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

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Главная Новости Экономика 9:50, 03 августа, 2026

Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Для реабілітаційного відділення госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять ліфти. Фото: JaneДля реабилитационного отделения госпиталя ветеранов в Николаеве закупят лифты. Фото: Jane

В Николаеве объявили тендер на сумму более 3,2 миллиона гривен на закупку и установку лифтов в госпитале ветеранов войны. Это часть капитального ремонта реабилитационного отделения, на который в целом выделено почти 50 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Заказчиком закупки выступает Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОВА. Ожидаемая стоимость тендера составляет 3 миллиона 217 тысяч гривен. Подать предложения участники могут до 4 августа, в этот же день запланирован аукцион. Завершить работы необходимо до 31 декабря 2026 года.

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В комментарии «НикВести» в управлении по вопросам капитального строительства Николаевской ОВА пояснили, что объявленный тендер касается закупки лифта, его монтажа и пуско-наладочных работ.

Это завершающий этап реализации проекта капитального ремонта третьего этажа реабилитационного отделения госпиталя.

— По словам чиновников, основные работы финансировались за счет средств, выделенных постановлением Кабинета Министров Украины № 271 от 7 марта 2025 года. В то же время софинансирование из областного бюджета в размере 3,2 миллиона гривен, необходимое для закупки лифтов, задержалось из-за особенностей бюджетного законодательства. Средства удалось выделить только в третьем квартале 2026 года, после чего и объявили открытые торги, — сообщили в управлении.

Напомним, что в 2025 году Департамент градостроительства Николаевской ОГА объявил тендер почти на 47 миллионов гривен на капитальный ремонт третьего этажа реабилитационного отделения госпиталя ветеранов войны.

Проект предусматривает полное обновление помещений для пациентов, проходящих реабилитацию после ранений и заболеваний. В частности, планируется оборудовать универсальные санузлы и душевые для людей с ограниченной подвижностью, создать специальные санитарно-гигиенические комнаты для пациентов, нуждающихся в помощи медицинского персонала, а также отремонтировать палаты, кабинеты физической терапии и санитарные помещения.

Кроме того, проект предусматривает замену дверей и окон, установку отбойников и поручней, модернизацию систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электросетей, освещения и пожарной сигнализации.

Реабилитационное отделение также планируется оснастить современным медицинским и реабилитационным оборудованием, прикроватными медицинскими панелями, системой подачи кислорода, а также заменить два больничных лифта для транспортировки пациентов, пассажирский лифт для маломобильных людей и грузовой лифт для доставки питания.

На реализацию этого проекта Кабинет Министров Украины в марте 2025 года выделил почти 50 миллионов гривен в рамках инвестиционных проектов Министерства здравоохранения.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.
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Institute for War & Peace Reporting - IWPR

Публикация создана в рамках проекта Института освещения войны и мира (IWPR) «Усиление общественного контроля» при финансовой поддержке Норвегии. За содержание публикации несут исключительную ответственность ОО «Николаевский медиа хаб» и онлайн-медиа «НикВести». Этот материал ни при каких условиях не может считаться отражающим позицию IWPR и Правительства Норвегии.

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