В Николаевскую область доставили более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Жители Николаевской области смогут пройти бесплатную вакцинацию от дифтерии и столбняка — в область поступило более 16 тысяч доз вакцины.
Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.
Медики отметили, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок взрослым необходимо повторно вакцинироваться против этих инфекций каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста. Такие прививки помогают поддерживать защиту организма от опасных заболеваний.
В ближайшее время вакцину распределят между медицинскими учреждениями области, где жители смогут сделать плановые профилактические прививки.
Жителей Николаевской области призывают проверить свой вакцинальный статус. Если с момента последней прививки против дифтерии и столбняка прошло более 10 лет, необходимо обратиться к семейному врачу для проведения ревакцинации.
Ранее сообщалось, что Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины получил новую партию иммунобиологических препаратов. В ближайшее время их распределят между медицинскими учреждениями области.
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