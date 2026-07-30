В Николаевскую область доставили более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка

Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Жители Николаевской области смогут пройти бесплатную вакцинацию от дифтерии и столбняка — в область поступило более 16 тысяч доз вакцины.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Медики отметили, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок взрослым необходимо повторно вакцинироваться против этих инфекций каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста. Такие прививки помогают поддерживать защиту организма от опасных заболеваний.

Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава. Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ. Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ.

В ближайшее время вакцину распределят между медицинскими учреждениями области, где жители смогут сделать плановые профилактические прививки.

Жителей Николаевской области призывают проверить свой вакцинальный статус. Если с момента последней прививки против дифтерии и столбняка прошло более 10 лет, необходимо обратиться к семейному врачу для проведения ревакцинации.

Ранее сообщалось, что Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины получил новую партию иммунобиологических препаратов. В ближайшее время их распределят между медицинскими учреждениями области.