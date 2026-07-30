 В Николаевскую область доставили более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка

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Главная Новости Общество 20:21, 30 июля, 2026

В Николаевскую область доставили более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка

Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Жители Николаевской области смогут пройти бесплатную вакцинацию от дифтерии и столбняка — в область поступило более 16 тысяч доз вакцины.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Медики отметили, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок взрослым необходимо повторно вакцинироваться против этих инфекций каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста. Такие прививки помогают поддерживать защиту организма от опасных заболеваний.

Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.
Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ.
Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Николаевская область получила более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ.

В ближайшее время вакцину распределят между медицинскими учреждениями области, где жители смогут сделать плановые профилактические прививки.

Жителей Николаевской области призывают проверить свой вакцинальный статус. Если с момента последней прививки против дифтерии и столбняка прошло более 10 лет, необходимо обратиться к семейному врачу для проведения ревакцинации.

Ранее сообщалось, что Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины получил новую партию иммунобиологических препаратов. В ближайшее время их распределят между медицинскими учреждениями области.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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