 Очередь из-за обвалов на 12 коллекторах, — в водоканале объяснили задержку с ремонтом на ул. Глеба Бабича в Николаеве

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Главная Новости Самоуправление 13:08, 31 июля, 2026

Очередь из-за обвалов на 12 коллекторах, — в водоканале объяснили задержку с ремонтом на ул. Глеба Бабича в Николаеве

Провалля з нечистотами по вул. Гліба Бабіча. Фото: Contact сenter при Миколаївській міськрадіПровал с нечистотами на ул. Глеба Бабича. Фото: Контакт-центр при Николаевском горсовете

Провал с нечистотами посреди дороги на улице Глеба Бабича (8 Марта) в Николаеве произошел из-за разрушения самотечного коллектора. По городу было 12 обвалов коллекторов, поэтому на ремонт была очередь.

Об этом в комментарии «НикВести» сообщили в Николаевводоканале.

Напомним, николаевцы пожаловались, что уже несколько месяцев на проезжей части улицы Глеба Бабича находится яма с нечистотами, от которой исходит зловоние. Также жители просили решить проблему, поскольку водоканал уже несколько раз откачивал воду, но яма снова наполнялась.

Провалля з нечистотами по вул. Гліба Бабіча. Фото: Contact сenter при Миколаївській міськрадіПровал с нечистотами на ул. Глеба Бабича. Фото: Контакт-центр при Николаевском горсовете

В «Водоканале» отметили, что авария произошла из-за разрушения колодца на самотечном коллекторе по улице Глеба Бабича. Но сразу не провели ремонт из-за очереди на аналогичные работы.

— В течение 2–3 месяцев у нас по городу произошли обвалы на 12 коллекторах, поэтому образовалась очередь по ликвидации последствий. 29 июля начались восстановительные работы именно на этом участке (Глеба Бабича, — прим.). Планируем завершить ремонт в ближайшее время, — сообщили в водоканале.

Напомним, директор МКП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов назвал наиболее проблемными участками для предприятия канализационные коллекторы, которые разрушаются из-за газовой коррозии.

В настоящее время продолжается ремонт коллектора на улице Малой Морской возле ТРЦ «Портал», из-за чего изменили маршрут движения трамваев.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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