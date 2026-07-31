Госовет Николаева во второй раз не одобрил выделение земли под модульные дома на пр. Богоявленском

Модульный дом. Иллюстративное фото «БлокМодуль»

Николаевскому горсовету вновь не хватило голосов для выделения земли КП «Свой дом» на проспекте Богоявленском под строительство модульных домов. Вопрос должны рассмотреть повторно, но согласование на разработку документации уже планируют дать Департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

Этот вопрос обсуждался на сессии Николаевского горсовета 30 июля, передают «НикВести».

Напомним, что согласно новому проекту, курируемому заместителем мэра Сергеем Кореневым, площадь участка под модульные дома сократили почти в 10 раз.

На заседании 30 июля вопрос о предоставлении КП «Свой дом» согласования на разработку документации для выделения участка по проспекту Богоявленскому под модульные дома был вынесен с голоса. Ведь его опубликовали на сайте горсовета позже, чем за 10 дней до рассмотрения на сессии. Земельная комиссия одобрила его вынесение на заседание.

Заседание Николаевского горсовета 30 июля. Скриншот из трансляции

Депутат Евгений Прудник, избранный от «ОПЗЖ», перед рассмотрением предложил, чтобы в проекте КП «Свой дом» заменили на администрацию Корабельного района для разработки документации. Ведь сейчас у депутатов есть вопросы, так как «Свой дом» планируют реорганизовать.

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— Мне кажется, что этот вопрос мог бы набрать необходимое количество голосов, если бы, например, сторону, которой предоставляется согласие, заменили на администрацию Корабельного района, — отметил Евгений Прудник.

Мэр Александр Сенкевич ответил депутату, что тот мог бы выслушать обсуждение этого вопроса на профильной комиссии.

В итоге проект решения вынесли на отдельное голосование, однако достаточного количества голосов он не набрал: «за» — 21 голос, «против» — 1, воздержались 12 депутатов.

В конце заседания первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Набатов предложил несколько изменить предложение Евгения Прудника и вместо КП «Свой дом» указать Департамент ЖКХ. Мэр сказал, что это предложение вынесут на пленарное заседание 6 августа. Но вопрос снова должны рассмотреть на земельной комиссии.

Проект модульных домов на проспекте Богоявленском

На заседании земельной комиссии горсовета в июне рассматривался вопрос о выделении земли. Речь шла о размещении модульного городка для ВПЛ, а впоследствии — в качестве социального жилья. Участок имел ориентировочную площадь более 35 594 квадратных метров (3,5 гектара) в Корабельном районе за торговым центром «Мой Дом» в районе «Таврии», недалеко от улицы Казацкой. Этот участок город предложил международным партнерам для реализации проекта — датской организации GAU Fonden.

КП «Свой Дом» планировало выдать разрешение на разработку проекта землеустройства, чтобы в дальнейшем передать эту землю предприятию в постоянное пользование. Взаимодействие с партнерами, планирующими строительство домов, координирует заместитель мэра Николаева Сергей Коренев.

Однако на сессии 30 июня Николаевский городской совет не поддержал этот проект решения. После этого мэр заявил, что его рассмотрят на следующей сессии.

В настоящее время опубликован аналогичный проект решения, однако площадь участка уже уменьшилась почти в 10 раз: с 35 594 квадратных метров до 3250 квадратных метров.

На заседании земельной комиссии 23 июля стали известны новые подробности проекта. Для получения от доноров пяти модульных домов для переселенцев, которые планируется установить на проспекте Богоявленском в Николаеве, город должен подготовить земельную документацию, проекты прокладки коммуникаций и собственно проложить водопровод, канализацию и электросети. Это должно финансироваться за счет бюджета. На это пока средств нет.

Напомним, на сессии 30 июня горсовет Николаева также провалил реорганизацию КП «Свой дом» в ООО, которое должно было стать оператором социального и доступного жилья. Планировалось, что «Свой дом» будет работать как оператор социального и доступного жилья, управляя коммунальными квартирами, которые город постепенно будет передавать на его баланс.

На сессии 30 июля аналогичное голосование о реорганизации коммунального предприятия провалили во второй раз.