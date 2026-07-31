Николаевский горсовет второй раз не поддержала превращение КП «Свій дім» в ООО

Николаевский горсовет. Фото из архива НикВести

Николаевский городской совет во второй раз не проголосовала за реорганизацию коммунального предприятия «Свій дім». Его планировалось преобразовать в общество с ограниченной ответственностью «Своя домівка». Депутаты считали, что необходимо разработать концепцию реформирования коммунальных предприятий, которую следует реализовать с внесением изменений в законодательство, а не отрабатывать на одном конкретном примере.

Вопрос рассматривался на сессии Николаевского горсовета 30 июля, пишут «НикВести».

Мэр Александр Сенкевич сказал, что вопрос о преобразовании коммунального предприятия в общество с ограниченной ответственностью повторно рассмотрели на комиссиях по вопросам ЖКХ и бюджетной комиссии. На последней его не поддержали.

Как рассказал первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Набатов, в законодательстве произошли изменения: утратил силу Хозяйственный кодекс Украины. И установлен 3-летний переходный период для преобразования всех коммунальных и государственных предприятий в общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества. Один год этого периода уже прошел.

Первый заместитель директора Департамента ЖКХ. Скриншот из трансляции сессии

Николаевский горсовет должен принять решение в отношении коммунальных предприятий. Отработать его решили на примере «Свій дім».

— Учитывая, что у нас большое количество коммунальных предприятий, которые нужно будет преобразовать в ООО или акционерное общество, решили попробовать это на небольшом, недавно созданном предприятии, у которого практически нет активов для инвентаризации, — одно из условий. Это предприятие КП «Свій дім» предлагается преобразовать в ООО «Своя домівка», — рассказал Игорь Набатов.

Изменение названия объяснили тем, что «Свій дім» уже зарегистрирован как другое общество с ограниченной ответственностью.

Сессия Николаевского горсовета. Скриншот из трансляции сессии

Депутат от «Европейской солидарности» Елена Киселева высказала мнение, что год уже прошел, а горсовет Николаева только сейчас отрабатывает на одном коммунальном предприятии изменения в законе.

— Когда мы говорим о реформе корпоратизации, а это именно она и есть, мы должны подходить к реорганизации коммунальных предприятий достаточно взвешенно. И исполнительные органы должны предложить «дорожную карту» в виде концепции, проектов, которые мы будем видеть, мер, в том числе инвентаризации, — отметила депутат.

Она напомнила, что в соответствии с изменениями в законодательстве коммунальные предприятия в прежнем понимании будут ликвидированы и начнут приносить доход.

— Но для того, чтобы они стали ими (ООО, — прим.), мы, как собственник, должны провести инвентаризацию всей их базы. От гвоздя до техники, которую мы получили во время военного положения. Я говорю о глобальном вопросе: мы утверждаем программы, но программы реформирования у нас нет. А год уже прошел, — сказала Елена Киселева.

Она предложила разобраться в вопросе реформирования коммунальных предприятий.

Депутат Артем Илюк, избранный от запрещённой сейчас «ОПЗЖ», предложил заслушать отчёт директора предприятия «Свій дім», чтобы ему можно было задать вопросы.

— Чтобы мы поняли, нужно ли нам вообще такое предприятие. Я предлагаю пройти этот путь, а потом уже принимать решение, — предложил депутат.

«За» прекращение деятельности коммунального предприятия «Свій дім» и его преобразование в ООО «Своя домівка» проголосовали всего 18 депутатов, «против» — 4, воздержались — 10. Решение о реорганизации не было принято.

Напомним, что на сессии 30 июня Николаевский горсовет также провалил голосование по преобразованию коммунального предприятия «Свій дім» в ООО «Своя домівка».

Что предусматривала реорганизация

Заместитель городского головы Сергей Коренев в комментарии «НикВести» рассказывал, что «Свій дім» выбрали в качестве пилотного проекта, поскольку предприятие небольшое, имеет небольшой штат и фактически не имеет обязательств.

По словам вице-мэра, несмотря на изменение юридического статуса, предприятие должно было остаться в 100% собственности Николаевского городского совета и стать полным правопреемником КП «Свій дім». Планировалось, что «Своя домівка» будет работать как оператор социального и доступного жилья, управляя коммунальными квартирами, которые город постепенно будет передавать на её баланс.

Он также пояснил, что после изменений в жилищном законодательстве город должен создать отдельных операторов социального и доступного жилья. Кроме того, в будущем «Своя домівка» могла бы стать управляющей компанией жилья, которое будет строиться в микрорайоне Северный в Николаеве при поддержке международных партнеров.