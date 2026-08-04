 Из-за ночной атаки на Николаев погиб человек, семеро пострадали: повреждены частные дома и многоэтажки

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Главная Новости Оборона 7:47, 04 августа, 2026

Из-за ночной атаки на Николаев погиб человек, семеро пострадали: повреждены частные дома и многоэтажки

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА

Ночью 4 августа россияне атаковали частный сектор Николаева. В результате удара погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, среди них — двое детей.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет. После госпитализации они будут проходить амбулаторное лечение. Еще пять человек обратились за медицинской помощью из-за сильного стресса: четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 лет, а также 81-летний мужчина.

В результате атаки разрушены два частных дома, ещё семь частных домов повреждены. Также повреждены автомобиль и окна трёх многоэтажных домов.

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА
Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА
Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА

По словам городского головы Александра Сенкевича, сразу после отмены воздушной тревоги на место прибыли городские службы. Они оценивают масштабы разрушений и готовятся к ликвидации последствий удара.

Владельцам поврежденного имущества для дальнейшего получения компенсации необходимо пройти комиссионную экспертизу. Ее проводит управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета по адресу: Херсонское шоссе, 48/8. Также можно обратиться по электронной почте [email protected] или по телефонам 53-31-18 и 53-31-25.

Напомним, что 3 августа россияне дважды атаковали беспилотниками «Шахед» портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждены два гражданских судна.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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