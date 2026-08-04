Из-за ночной атаки на Николаев погиб человек, семеро пострадали: повреждены частные дома и многоэтажки

Последствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА

Ночью 4 августа россияне атаковали частный сектор Николаева. В результате удара погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, среди них — двое детей.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет. После госпитализации они будут проходить амбулаторное лечение. Еще пять человек обратились за медицинской помощью из-за сильного стресса: четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 лет, а также 81-летний мужчина.

В результате атаки разрушены два частных дома, ещё семь частных домов повреждены. Также повреждены автомобиль и окна трёх многоэтажных домов.

Последствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА Последствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА Последствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская ОВА

По словам городского головы Александра Сенкевича, сразу после отмены воздушной тревоги на место прибыли городские службы. Они оценивают масштабы разрушений и готовятся к ликвидации последствий удара.

Владельцам поврежденного имущества для дальнейшего получения компенсации необходимо пройти комиссионную экспертизу. Ее проводит управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета по адресу: Херсонское шоссе, 48/8. Также можно обратиться по электронной почте [email protected] или по телефонам 53-31-18 и 53-31-25.

Напомним, что 3 августа россияне дважды атаковали беспилотниками «Шахед» портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждены два гражданских судна.