В Николаевской области из-за атаки «Шахедов» загорелся склад

Последствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская областная государственная администрация

В течение дня и ночью российские военные атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed». В Галициновской громаде в результате одного из ударов возник пожар на складе.

Пострадавших нет, сообщили 4 августа в Николаевской областной военной администрации.

Кроме того, россияне атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду. В результате этого удара также никто не пострадал.

Напомним, что ночью 4 августа россияне атаковали частный сектор Николаева. В результате удара погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, среди них — двое детей. В результате атаки были разрушены два частных дома, ещё семь частных домов повреждены. Также повреждены автомобиль и окна трёх многоэтажных домов.