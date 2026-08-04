В Николаевской области из-за атаки «Шахедов» загорелся склад
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В течение дня и ночью российские военные атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed». В Галициновской громаде в результате одного из ударов возник пожар на складе.
Пострадавших нет, сообщили 4 августа в Николаевской областной военной администрации.
Кроме того, россияне атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду. В результате этого удара также никто не пострадал.
Напомним, что ночью 4 августа россияне атаковали частный сектор Николаева. В результате удара погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, среди них — двое детей. В результате атаки были разрушены два частных дома, ещё семь частных домов повреждены. Также повреждены автомобиль и окна трёх многоэтажных домов.
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