 В Николаевской области из-за атаки «Шахедов» загорелся склад

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Главная Новости Оборона 8:27, 04 августа, 2026

В Николаевской области из-за атаки «Шахедов» загорелся склад

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: Николаевская областная государственная администрация

В течение дня и ночью российские военные атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed». В Галициновской громаде в результате одного из ударов возник пожар на складе.

Пострадавших нет, сообщили 4 августа в Николаевской областной военной администрации.

Кроме того, россияне атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду. В результате этого удара также никто не пострадал.

Напомним, что ночью 4 августа россияне атаковали частный сектор Николаева. В результате удара погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, среди них — двое детей. В результате атаки были разрушены два частных дома, ещё семь частных домов повреждены. Также повреждены автомобиль и окна трёх многоэтажных домов.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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