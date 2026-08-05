«Актуально. Это важно», — Фалько выступил с инициативой обустроить в Николаеве 50-метровый тир

Секретарь горсовета Дмитрий Фалько выступил с инициативой обустроить в Николаеве 50-метровый тир. Фото: горсовет Николаева

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько предложил обустроить в городе 50-метровый тир. По его словам, он нужен не только спортсменам, но и для обучения граждан обращению с оружием.

Об этой инициативе он заявил 4 августа во время аппаратного совещания в Николаевском городском совете, пишут «НикВести».

По словам Дмитрия Фалько, сегодня в Николаеве нет полноценного 50-метрового тира, хотя потребность в нём существует по нескольким причинам.

— Сейчас сложилась такая ситуация, что у нас нет полноценного 50-метрового тира. Во-первых, он нужен, чтобы спортсмены могли тренироваться. Во-вторых, сегодня, как говорится, в актуальных вопросах дня существует определенный спрос со стороны общества на такие вещи. Даже для того, чтобы получить разрешение на оружие, нужно пройти обучение, то есть это может быть услугой для населения. А с другой стороны, в рамках национально-патриотического воспитания это тоже востребованная вещь. Я думаю, создание такого тира является важным. Возможно, это не требует таких больших бюджетов, просто нужно посмотреть, — сказал Дмитрий Фалько.

Мэр Александр Сенкевич напомнил, что ранее город рассматривал возможность восстановить тир в школе № 10, однако от этой идеи отказались из-за высокой стоимости ремонта.

— У нас есть помещение для тира в 10-й школе, но там разрушена крыша. Мы планировали его отремонтировать, однако подсчитали, сколько миллионов гривен на это потребуется, и пока отказались от этой идеи, — отметил мэр.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков сообщил, что к городским властям уже обращаются общественные организации, которые готовы присоединиться к созданию такого объекта, но не имеют собственной базы.

— К нам сейчас обращаются такие организации, как «Центурия» и подобные. У них есть ресурсы и желание, но нет базы. Возможно, стоит объединить усилия и создать такую базу. На стадионе «Юность» другая организация сейчас проводит обучение, где дают определенные навыки, но это узконаправленная деятельность. Чтобы не делать исключения для кого-то одного, предлагаю, если нет возражений и это в рамках закона, создать совместную площадку, — сказал Виталий Луков.

В то же время начальница управления образования Анна Личко сообщила, что в школах Николаева нет полноценного 50-метрового тира. По её словам, сейчас в учебных заведениях, где создаются центры для преподавания предмета «Защита Украины», также встал вопрос о восстановлении имеющихся тиров.

В ходе обсуждения упомянули и тир в спортшколе «Динамо», который ранее был 50-метровым. Дмитрий Фалько отметил, что после пожара в 2023 году его длину сократили до 25 метров, а часть помещения переоборудовали для занятий фехтованием.

— После пожара в 2023 году этот тир стал ограниченным. Кроме того, его разделили пополам, и часть помещения используют фехтовальщики. Поэтому сейчас он фактически является 25-метровым, — пояснил Дмитрий Фалько.

По итогам обсуждения Александр Сенкевич предложил проработать возможные варианты создания в Николаеве полноценного 50-метрового тира, в частности при участии военных или в сотрудничестве с ними.

Напомним, что в Николаеве продолжат обустраивать спортивные площадки в разных районах города. Новую спортивную площадку планируют создать уже в этом году в Заводском районе, а ещё одну — в следующем году в Корабельном.

В 2025 году в Ингульском районе обустроили спортивную площадку в сквере между улицами Геннадия Мотоляка и Скульптора Измалкова. Там установили 10 тренажеров, в том числе три инклюзивных, уложили резиновое покрытие, организовали освещение, декоративную подсветку, поставили стол для настольного тенниса и обустроили зоны отдыха.

Также напомним, что спортивная площадка в парке на Флотском бульваре возле Шахматного клуба в Николаеве была обустроена в 2024 году.