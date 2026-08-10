European Aquatics вновь признала николаевца Середу лучшим спортсменом Европы 2025 года

Алексей Середа. Фото: Федерация прыжков в воду Украины

Украинский прыгун в воду Алексей Середа получил награду как лучший спортсмен 2025 года в прыжках в воду по версии European Aquatics. Вручение состоялось 6 августа в Париже во время чемпионата Европы.

Об этом сообщила Федерация прыжков в воду Украины.

«Мне приятно получить такую награду. Это свидетельство того, что я не зря тренируюсь. Это своеобразное признание моей работы», — сказал Алексей Середа.

Престижную награду спортсмен получил сразу после завоевания своей девятой золотой медали чемпионатов Европы в карьере.

Ранее Алексей Середа вместе с еще одной спортсменкой из Николаева Ксенией Байло победили в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар. Для Алексея Середы эта победа стала девятой золотой медалью чемпионатов Европы в карьере.

Напомним, что в Париже проходил чемпионат Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля. За первые два дня соревнований украинские прыгуны в воду уже завоевали две бронзовые медали, к которым присоединились николаевские спортсмены Алексей Середа и Ксения Байло.