 European Aquatics вновь признала николаевца Середу лучшим спортсменом Европы 2025 года

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Главная Новости Спорт 14:55, 10 августа, 2026

European Aquatics вновь признала николаевца Середу лучшим спортсменом Европы 2025 года

Олексій Середа. Фото: Федерація стрибків у воду УкраїниАлексей Середа. Фото: Федерация прыжков в воду Украины

Украинский прыгун в воду Алексей Середа получил награду как лучший спортсмен 2025 года в прыжках в воду по версии European Aquatics. Вручение состоялось 6 августа в Париже во время чемпионата Европы.

Об этом сообщила Федерация прыжков в воду Украины.

«Мне приятно получить такую награду. Это свидетельство того, что я не зря тренируюсь. Это своеобразное признание моей работы», — сказал Алексей Середа.

Престижную награду спортсмен получил сразу после завоевания своей девятой золотой медали чемпионатов Европы в карьере.

Ранее Алексей Середа вместе с еще одной спортсменкой из Николаева Ксенией Байло победили в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар. Для Алексея Середы эта победа стала девятой золотой медалью чемпионатов Европы в карьере.

Напомним, что в Париже проходил чемпионат Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля. За первые два дня соревнований украинские прыгуны в воду уже завоевали две бронзовые медали, к которым присоединились николаевские спортсмены Алексей Середа и Ксения Байло.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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