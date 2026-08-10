 Волейболисты из Николаевской области завоевали награды на чемпионате Украины

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Главная Новости Спорт 21:34, 10 августа, 2026

Волейболисты из Николаевской области завоевали награды на чемпионате Украины

Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіНиколаевские волейболисты заняли призовые места на чемпионате Украины. Фото: Федерация волейбола Николаевской области

Спортсмены Николаевской области заняли призовые места на чемпионате Украины по пляжному волейболу среди спортсменов в возрасте до 14 лет.

Как сообщили в Федерации волейбола Николаевской области, соревнования проходили в Киеве с 6 по 9 августа.

Среди девушек лучший результат показала пара Петренко/Нагорная (Арбузинка), которая заняла 2-е место и заработала 34 рейтинговых очка. Спортсменки готовились под руководством тренера Ирины Васильевой.

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Пара Гошко/Костенко (Николаев), которых тренирует Вадим Бахматов, завершила чемпионат на 4-м месте, набрав 30 рейтинговых очков.

Также Николаевскую область на соревнованиях представляли пары Алексеенко/Чечуй из Ольшанской ТГ и Тищенко/Бурых из Николаева. Первая пара заняла 17-е место и заработала 10 рейтинговых очков. Их тренировала Наталья Шарова.

Вторая пара завершила соревнования на 25-м месте, получив 2 рейтинговых очка. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Андрис Рускулис и Петр Потиха.

Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіНиколаевские волейболисты заняли призовые места на чемпионате Украины. Фото: Федерация волейбола Николаевской области
Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіНиколаевские волейболисты заняли призовые места на чемпионате Украины. Фото: Федерация волейбола Николаевской области

Среди юношей Николаевскую область представляла пара Ковалец/Колесник, в состав которой вошли спортсмены из Николаевской и Ровенской областей. Ребята завоевали бронзовые медали чемпионата Украины.

Еще одна николаевская пара Григорьев/Преподобный также приняла участие в соревнованиях. Тренер спортсменов — Виктория Головченко.

Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіНиколаевские волейболисты заняли призовые места на чемпионате Украины. Фото: Федерация волейбола Николаевской области
Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіНиколаевские волейболисты заняли призовые места на чемпионате Украины. Фото: Федерация волейбола Николаевской области

Напомним, что в Николаеве 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, состоится 9-й Всеукраинский ежегодный забег «Чту воинов, бегу за героев Украины».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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