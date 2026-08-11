Мусор, поврежденные конструкции и отсутствие коммуникаций: недострой на Намыве, который город купил за ₴11 млн, требует восстановления

Недостроенный объект на улице Озерной в Николаеве. Фото НикВести

В Николаеве приостановлена реализация проекта по строительству молодежного и спортивно-образовательного центра в недостроенном здании по улице Озерной, 43. Подрядчик, который должен был разработать проектно-сметную документацию, не выполнил условия договора.

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Николаевского городского совета на информационный запрос «НикВести».

Отметим, что речь идет о недостроенном здании банка «Столица» по улице Озерная, 43 в микрорайоне Намыв. В 2017 году здание приобрели за 11 миллионов гривен для Дома культуры. Однако его так и не использовали.

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После этого стало известно, что здание планируют обустроить под многофункциональный молодежный и спортивно-образовательный центр, предназначенный для физического, творческого и личностного развития детей и молодежи, а также для проведения учебных, культурно-художественных, спортивных и социальных мероприятий.

В 2025 году Управление капитального строительства заказало техническое обследование здания и инженерно-геодезические работы. Специалисты проверили состояние объекта, провели съемку фасада и подготовили обмерные чертежи. Результаты обследования были оформлены в технических отчетах, которые должны были стать основой для разработки проектно-сметной документации.

Согласно техническому отчёту, из-за длительного простоя и воздействия осадков здание имеет ряд повреждений и физический износ. Общий физический износ конструкций оценили в 24%.

Фото из отчета о техническом состоянии здания

Фото из отчета о техническом состоянии здания

В частности, в ходе обследования обнаружили коррозию арматуры и разрушение защитного слоя бетона на плитах перекрытия. На части конструкций первого этажа имеются следы пожара, а плиты третьего этажа покрыты мхом и грибком.

На стенах зафиксировали сколы кирпича и трещины. Также обследование показало, что отдельные кирпичи из здания люди разбирали и уносили. В подвале зафиксировали повышенную влажность и кучи мусора. Ориентировочная площадь замусоренных помещений составляет 156 квадратных метров.

Фото из отчета о техническом состоянии здания

При этом здание фактически не имеет основных элементов для полноценной эксплуатации. В нем отсутствуют крыша и кровельное покрытие, окна, двери, полы и вымостка. Также отсутствует внутренняя и внешняя отделка.

Фото из отчета о техническом состоянии здания

Не обустроены и основные инженерные сети — водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и вентиляция. Лестница построена только до подвала, а на верхних этажах есть лишь межэтажные площадки.

Фото из отчета о техническом состоянии здания

В то же время, согласно выводам технического отчета, на момент обследования прогрессирующих разрушений здания не выявлено. Однако без проведения полного комплекса восстановительных работ оно не пригодно для нормальной эксплуатации.

В сентябре 2025 года управление заключило договор с ООО «ЛИДСТАР ТРЕЙД» на подготовку проектно-сметной документации. Стоимость работ составила один миллион гривен.

Скриншот тендера с Prozorro

По замыслу городских властей, в здании планировалось создать современный молодежный и спортивно-образовательный центр. Там планировалось оборудовать спортивные залы, помещения для кружков музыкального, художественного, театрального, хореографического и декоративно-прикладного искусства, тренинговые комнаты, административные и вспомогательные помещения. Также предусматривались жилые комнаты для временного проживания воспитанников и персонала, а также сооружение гражданской обороны.

Проект также должен был предусматривать современные инженерные системы, меры по энергоэффективности, пожарной безопасности и безбарьерности, а на прилегающей территории — парковочные и пешеходные зоны.

Впрочем, разработать проект полностью не удалось. Как отметили в Управлении капитального строительства, с 20 февраля с подрядчиком был расторгнут договор из-за невыполнения его условий.

В тендерной документации указывается, что ООО «ЛИДСТАР ТРЕЙД» не приступило к работам в установленные договором сроки, нарушило календарный график и не передало заказчику для предварительного согласования материалы по этапам «Инженерно-геодезические изыскания» и «Архитектурные решения». На момент расторжения договора задержка выполнения работ превышала 30 календарных дней.

В горсовете отметили, что из-за расторжения договора проектно-сметную документацию не завершили, поэтому реализация проекта на данный момент приостановлена.

При этом окончательная стоимость строительства пока неизвестна.

«Что касается вопроса финансирования, сообщаем, что на сегодняшний день источники финансирования реализации проекта «Новое строительство здания нежилого назначения» не определены. Ориентировочная стоимость реализации указанного проекта будет определена после разработки, прохождения экспертизы и утверждения проектно-сметной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в ответе на запрос.

Если город решит возобновить его реализацию, сначала необходимо определить источник финансирования, а уже после этого будет решаться вопрос разработки новой проектно-сметной документации.

В ответе на запрос также указано, что в 2023–2025 годах средства на содержание, охрану и обслуживание здания по адресу Озерная, 43 не выделялись.

Ответ исполнительного комитета Николаевского городского совета на запрос НикВести

Ответ исполнительного комитета Николаевского городского совета на запрос НикВести

Ответ исполнительного комитета Николаевского городского совета на запрос НикВести

Недостроенное здание на Намыве

В мае 2017 года Николаевский горсовет принял решение о приобретении за 11 миллионов гривен недостроенного здания по адресу улица Озерная, 43 в микрорайоне Намыв для размещения там Дома культуры. Позже многие депутаты сочли покупку нецелесообразной и выразили свое недовольство из-за высокой цены. Также появилась информация, что стоимость здания была завышена на 5 миллионов гривен.

Делом о покупке недостроенного здания в Намыве занялось НАБУ.

В 2019 году Александр Сенкевич заявил, что не может ждать, пока закончится расследование по делу о покупке недостроенного здания, поскольку оно за это время «развалится». Он предлагал вынести этот вопрос на общественное обсуждение, чтобы полиция разрешила проводить работы на этом объекте и город смог построить там здание «для детей».

В феврале 2020 года стало известно, что дело о недостройке на Намыве было вновь направлено по подследственности в НАБУ. В ходе экспертизы установили, что горсовет переплатил за здание 2,2 миллиона.

В июле 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич озвучил планы подать заявку на финансирование здания из государственного бюджета. А после ремонта там должны были открыть Центр досуга и развития детского творчества.