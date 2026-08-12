В Николаеве на ряде улиц запретят ночную стоянку, чтобы автомобили не мешали уборке
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- Алена КоханчукРепортер
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В Николаеве на ряде улиц планируют ввести ночной запрет на стоянку автомобилей. Ограничения будут действовать в разные дни недели с 22:00 до 06:00.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета 12 августа, пишут «НикВести».
Как пояснил заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олег Кукса, ограничения необходимы для того, чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно убирать улицы ночью.
«Вводится такое решение для удобной механической уборки улиц в ночное время», — отметил он.
В частности, во вторник, четверг и воскресенье с 22:00 до 06:00 будет запрещена стоянка:
- на улице Адмиральской — от улицы Артиллерийской до улицы Андрея Покровского (бывшая Наваринская);
- на улице Алексея Вадатурского (бывшая Фалеевская) — от улицы Вадима Благовесного (бывшая Никольская) до улицы Адмиральской;
- на улице Марка Кропивницкого (бывшая Потемкинская) — от улицы 1-й Военной до улицы 1-й Слободской;
- на улице Мариупольской — от улицы Панаса Саксаганского до улицы Севастопольской.
В понедельник, среду и пятницу с 22:00 до 06:00 будет запрещена стоянка:
- на улице Шевченко — от улицы Обсерваторной до улицы Террасной;
- на улице Шевченко — от улицы Аркасовской до улицы Артиллерийской;
- на улице Павла Скоропадского (бывшая улица Адмирала Макарова) — от улицы Соборной до улицы Героев Спасателей (бывшая улица Лягина);
- на улице Андрея Покровского (бывшая Наваринская) — от улицы Павла Скоропадского до проспекта Центрального;
- на улице Андрея Покровского — от улицы Спасской до улицы Адмиральской;
- на улице Игоря Бедзая (бывшая Чкалова) — от улицы 6-й Слободской до улицы 1-й Слободской.
Отдельно каждый вторник с 22:00 до 06:00 будет запрещена стоянка на улице Дмитрия Кременя (бывшая Молодогвардейская) — от проспекта Богоявленского до улицы Виталия Бохонка (бывшая Чайковского).
В понедельник и пятницу с 22:00 до 06:00 ограничения будут действовать на улице 3-й Слободской — от улицы Марка Кропивницкого до проспекта Центрального.
Кроме того, на ул. Шевченко с одной стороны дороги — от улицы Андрея Покровского до улицы Аркасовской — установят знаки «Остановка запрещена».
Такие же знаки установят с обеих сторон ул. Дмитрия Яворницкого на участке от улицы Новозаводской до дома № 103.
Коммунальному специализированному монтажно-эксплуатационному предприятию поручили заказать и согласовать с патрульной полицией соответствующие схемы организации дорожного движения и установить дорожные знаки.
Запрет вступит в силу после установки соответствующих знаков.
Напомним, в июле 2026 года стало известно, что местные бюджеты Одесской области за первые два месяца года получили более 38 миллионов гривен за парковку, что стало самым высоким показателем по стране.
В Николаеве в течение 2026 года тема парковки неоднократно поднималась в контексте организации движения и контроля за нарушителями. Так, в июне коммунальщики совместно с инспекторами по парковке провели рейд по выявлению автомобилей, блокирующих движение трамваев и троллейбусов. Тогда же, в начале июня, мэрия сообщила, что установит боларды на газоне возле зоопарка, который николаевцы превратили в стихийную парковку.
Ранее, в мае 2026 года, исполком горсовета принял решение, которым запретил парковку на двух улицах города, установив соответствующие знаки. А ещё до этого, в апреле 2026 года, сообщалось, что возле детского городка «Сказка» установят боларды для ограничения парковки со стороны улицы Героев Спасателей.
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