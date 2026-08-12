 После 48 пожаров за сутки ГСЧС обратилась к жителям Николаева: «Не создавайте лишнюю работу спасателям»

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Главная Новости Инциденты 11:44, 12 августа, 2026

После 48 пожаров за сутки ГСЧС обратилась к жителям Николаева: «Не создавайте лишнюю работу спасателям»

В Николаевской области 11 августа и в ночь на 12 августа было зарегистрировано 48 пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе, а общая площадь возгорания превысила 28 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В частности, в Снигиревке из-за атаки беспилотника «Молния» загорелась крыша частного дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Еще два пожара возникли на транспорте. В селе Сергеевка Братской громады горел Volkswagen Golf, но владелец успел потушить автомобиль до приезда спасателей. В селе Калиновка Воскресенской громады загорелось подкапотное пространство Nissan Leaf. Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

Остальные возгорания произошли преимущественно на открытых территориях — горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Больше всего пожаров зафиксировали в Николаевском районе — 20. Еще 10 возникли в Вознесенском районе, девять — в Баштанском, четыре — в Первомайском и пять — в Николаеве.

В ГСЧС в очередной раз призвали жителей не сжигать сухую траву, стерню и мусор, не оставлять костры без присмотра и не бросать окурки на сухую растительность.

«Не создавайте лишнюю работу спасателям — берегите природу и собственную безопасность», — призвали в ведомстве.

Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области зафиксировали 24 пожара, не связанных с атаками, общая площадь которых составила более 13 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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