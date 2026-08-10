В Николаеве во время пожара в квартире спасли женщину с ребенком, в больницу госпитализировали 16-летнего подростка

В Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время возгорания спасатели спасли женщину и ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

По прибытии на место пожара пожарные спасли из квартиры женщину и ребенка. Еще троих человек, среди которых также был ребенок, эвакуировали из дома.

Из числа эвакуированных в медицинское учреждение с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали 16-летнего юношу.

В Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области

Пожар площадью 30 квадратных метров спасатели ликвидировали. Причину возгорания в настоящее время устанавливают.

ГСЧС также опубликовала видео с места пожара и работы спасателей.

Напомним, с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.