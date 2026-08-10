 В Николаеве во время пожара в квартире спасли женщину с ребенком, в больницу госпитализировали 16-летнего подростка

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В Николаеве во время пожара в квартире спасли женщину с ребенком, в больницу госпитализировали 16-летнего подростка

У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время возгорания спасатели спасли женщину и ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

По прибытии на место пожара пожарные спасли из квартиры женщину и ребенка. Еще троих человек, среди которых также был ребенок, эвакуировали из дома.

Из числа эвакуированных в медицинское учреждение с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали 16-летнего юношу.

У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области
У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области
У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве во время пожара спасли женщину и ребенка. Фото: ГСЧС Николаевской области

Пожар площадью 30 квадратных метров спасатели ликвидировали. Причину возгорания в настоящее время устанавливают.

ГСЧС также опубликовала видео с места пожара и работы спасателей.

Напомним, с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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