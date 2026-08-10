В Николаеве во время пожара в квартире спасли женщину с ребенком, в больницу госпитализировали 16-летнего подростка
-
- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
-
В Николаеве произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время возгорания спасатели спасли женщину и ребенка.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
По прибытии на место пожара пожарные спасли из квартиры женщину и ребенка. Еще троих человек, среди которых также был ребенок, эвакуировали из дома.
Из числа эвакуированных в медицинское учреждение с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали 16-летнего юношу.
Пожар площадью 30 квадратных метров спасатели ликвидировали. Причину возгорания в настоящее время устанавливают.
ГСЧС также опубликовала видео с места пожара и работы спасателей.
Напомним, с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.
Последние новости про: Пожары
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести