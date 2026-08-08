 За сутки в Николаевской области спасатели потушили 48 пожаров, два из которых возникли в результате обстрелов

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Главная Новости Инциденты 10:26, 08 августа, 2026

За сутки в Николаевской области спасатели потушили 48 пожаров, два из которых возникли в результате обстрелов

Фото: ДСНС МиколаївщиниЗа сутки в Николаевской области спасатели потушили 48 пожаров. Фото: ГСЧС Николаевской области

В течение 7 августа и в ночь на 8 августа на территории Николаевской области спасатели ликвидировали 48 пожаров. Два из них возникли в результате попадания боеприпасов и их осколков.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что 39 пожаров возникли на открытых территориях области, два из них — из-за обстрелов. Горели сухая трава, мусор, кустарники, пожнивные остатки и камыш.

Трижды в результате пожара огонь перекинулся на хозяйственные постройки в Вознесенском, Николаевском и Баштанском районах, а также на хвойную подстилку в Вознесенском районе. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 43 гектаров.

Еще четыре пожара возникли в частном секторе. В Баштанском и Николаевском районах, а также в Николаеве спасатели ликвидировали возгорания в трех неэксплуатируемых зданиях. Еще одно хозяйственное здание на территории двора потушили в Баштанском районе.

Напомним, из-за аномальной жары на деоккупированных территориях Херсонской области начали взрываться взрывоопасные предметы. В результате возникли два лесных пожара общей площадью более 9 гектаров.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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