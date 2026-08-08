За сутки в Николаевской области спасатели потушили 48 пожаров, два из которых возникли в результате обстрелов
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В течение 7 августа и в ночь на 8 августа на территории Николаевской области спасатели ликвидировали 48 пожаров. Два из них возникли в результате попадания боеприпасов и их осколков.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отмечается, что 39 пожаров возникли на открытых территориях области, два из них — из-за обстрелов. Горели сухая трава, мусор, кустарники, пожнивные остатки и камыш.
Трижды в результате пожара огонь перекинулся на хозяйственные постройки в Вознесенском, Николаевском и Баштанском районах, а также на хвойную подстилку в Вознесенском районе. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 43 гектаров.
Еще четыре пожара возникли в частном секторе. В Баштанском и Николаевском районах, а также в Николаеве спасатели ликвидировали возгорания в трех неэксплуатируемых зданиях. Еще одно хозяйственное здание на территории двора потушили в Баштанском районе.
Напомним, из-за аномальной жары на деоккупированных территориях Херсонской области начали взрываться взрывоопасные предметы. В результате возникли два лесных пожара общей площадью более 9 гектаров.
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