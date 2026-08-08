 Россияне атаковали Снигуровскую громаду: пострадал мужчина, повреждена АЗС

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Россияне атаковали Снигуровскую громаду: пострадал мужчина, повреждена АЗС

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Архивное фото НикВести

Вечером 8 августа российские войска атаковали беспилотниками Снигуровскую громаду Николаевской области. В результате удара пострадал 48-летний мужчина, также повреждена автозаправочная станция.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отмечается, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

В результате атаки также была повреждена АЗС.

Напомним, 7 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В Николаеве в результате атаки повреждено гражданское судно. Пострадавших нет.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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