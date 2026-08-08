Россияне атаковали Снигуровскую громаду: пострадал мужчина, повреждена АЗС
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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Вечером 8 августа российские войска атаковали беспилотниками Снигуровскую громаду Николаевской области. В результате удара пострадал 48-летний мужчина, также повреждена автозаправочная станция.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Отмечается, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
В результате атаки также была повреждена АЗС.
Напомним, 7 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В Николаеве в результате атаки повреждено гражданское судно. Пострадавших нет.
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