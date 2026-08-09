 Из-за жары на Николаевщине высыхает и покрывается солью озеро

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Главная Новости Экология 9:24, 09 августа, 2026

Из-за жары на Николаевщине высыхает и покрывается солью озеро

Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава»Из-за сильной жары в Николаевской области озеро покрылось солью. Фото: «Белобережье Святослава»

В озере Солонец-Тузлы из-за жары и засушливой погоды снижается уровень воды. Водоем расположен в национальном природном парке «Белобережье Святослава» в Николаевской области.

Об этом сообщили на странице парка «Белобережье Святослава» в Facebook.

Как отмечается, из-за жаркой и засушливой погоды вода отступает с озера. Вместо этого обнажается белая самоосаждающаяся соль, которая местами приобретает розовый оттенок.

Такая окраска возникает благодаря микроводорослям и рачку соляному.

«Это уникальное природное явление в очередной раз напоминает о неповторимой красоте и ценности природных комплексов НПП «Белобережье Святослава», которые нуждаются в нашей совместной заботе и охране», — говорится в сообщении.

Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава»Из-за сильной жары в Николаевской области озеро покрылось солью. Фото: «Белобережье Святослава»
Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава»Из-за сильной жары в Николаевской области озеро покрылось солью. Фото: «Белобережье Святослава»
Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава»Из-за сильной жары в Николаевской области озеро покрылось солью. Фото: «Белобережье Святослава»

Напомним, в Николаеве 6 августа температура воздуха поднялась до +38,8 °С. Это соответствует критерию сильной жары и превысило предыдущий температурный рекорд для этого дня.

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Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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