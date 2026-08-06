В Николаевской области сохраняется «тепловой купол»: в Очакове зафиксирован новый температурный рекорд

Жара не спадает: в Очакове обновили температурный рекорд, в Николаевской области ожидается до +38 °C. Фото: городской совет Николаева

В Очакове 4 августа зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36,8°C, что на 0,2°C превысило предыдущий максимум для этого дня, установленный в 2014 году.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, именно на метеостанции в Очакове был обновлен абсолютный максимум температуры для 4 августа за весь период наблюдений.

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Впрочем, жара в Николаевской области не отступает. По прогнозу синоптиков, 6 августа в области будет малооблачно и без осадков. Ветер — северо-восточный, 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области составит 19–24 °C, а днем поднимется до 33–38 °C. В Николаеве ожидается 21–23 °C ночью и 36–38 °C днем.

В гидрометцентре поясняют, что в начале августа в области сохраняется очень жаркая погода из-за влияния так называемого «теплового купола» и притока горячих воздушных масс.

Температурный рекорд, зафиксированный в Николаевской области 4 августа. Аналитика гидрометцентра

Такие погодные условия негативно сказываются не только на самочувствии людей, но и на сельском хозяйстве. Из-за жары и недостатка влаги растения испытывают тепловой и водный стресс, что может привести к снижению урожайности.

— В начале августа на территории Николаевской области сохраняется очень жаркая погода. Максимальная температура воздуха достигает 35–37 °C, что является следствием воздействия «теплового купола» и притока горячих воздушных масс. Такие погодные условия создают значительную нагрузку на растения. При высоких температурах и дефиците влаги усиливается испарение, снижается интенсивность фотосинтеза, подавляются процессы роста и развития. Длительная жара может приводить к преждевременному созреванию сельскохозяйственных культур, ухудшению налива зерна технических культур, снижению урожайности, а также к появлению солнечных ожогов на листьях и плодах. Даже теплолюбивые культуры, такие как подсолнечник и кукуруза, при длительном воздействии высоких температур и недостатке осадков испытывают тепловой и водный стресс, — сообщили в гидрометцентре.

В Николаевском областном центре по гидрометеорологии отметили, что продолжают следить за погодными условиями и их влиянием на посевы.

Напомним, что аномальная жара этим летом усугубила засуху в Европе. Из-за рекордно высоких температур вода быстрее испаряется, а континент страдает от недостатка влаги. Из-за глобального потепления риск возникновения таких условий вырос в 80 раз в Западной Европе и в 40 раз — в Восточной. Более десяти тысяч человек умерли в Европе из-за рекордной жары в конце июня этого года.

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